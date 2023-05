CUET-UG Exam 2023: सीयूईटी-यूजी परीक्षा आज से, उम्मीदवार जरूर पढ़ें NTA की ये गाइडलाइंस

एनटीए के मुताबिक, सीयूईटी परीक्षाएं अब एक और दो जून एवं पांच और छह जून को भी होंगी। सात और आठ जून को दो रिजर्व दिन रखे गए हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency, NTA) रविवार (21 मई, 2023) से देशभर में कॉमन युनिवर्सिटी एंटरेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET-UG) 2023 का आयोजन कर रहा है। जम्मू और कश्मीर और मणिपुर के अलावा बाकी सभी जगह पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीयूईटी-यूजी परीक्षा 21 मई से 31 मई तक होनी थीं, लेकिन बाद में एनटीए ने कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इसके दिनों को कम से कम चार दिन और बढ़ा दिया। इसमें 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में इस बार तीन शिफ्ट में परीक्षा होगी। एनटीए के मुताबिक, सीयूईटी परीक्षाएं अब एक और दो जून एवं पांच और छह जून को भी होंगी। सात और आठ जून को दो रिजर्व दिन रखे गए हैं। परीक्षा में शामिल होने से पहले पढ़ लें ये महत्पूर्ण गाइडलाइन- उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचें।

एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, यूआईडी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी भी लाना होगा।

इसके अलावा, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (जो आवेदन पत्र पर लगाई है) भी लाना होगा, जिसे अटेंडेंस शीट पर चिपकाना होगा।

कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, गैजेट्स परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं है।

परीक्षा के दौरान, छात्रों को रफ काम के लिए अलग से शीट दी जाएगी, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद निरीक्षक को वापस करना होगा। Also Read RBSE 8th Class Result 2023: आ गया राजस्थान बोर्ड का 8वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने छात्रों को सलाह दी, “प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। उत्तर केवल तभी दें, जब आप आश्वस्त हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग। धैर्य बनाए रखें और परिणाम की चिंता किए बिना कोशिश करते रहें। यहां तक कि अगर आप अच्छी तरह से परीक्षा नहीं दे पाएं, तो याद रखें कि हर दिन एक नई सुबह होती है और अच्छा प्रदर्शन करने का एक और मौका मिलेगा।” इस साल सीयूईटी-यूजी के लिए 14 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पिछले साल के पहले संस्करण से 41 प्रतिशत अधिक हैं। आवेदकों की संख्या के मामले में सीयूईटी-यूजी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। 2022 में सीयूईटी-यूजी के पहले संस्करण में 12.50 लाख छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया था और 9.9 लाख ने आवेदन जमा किए थे।

