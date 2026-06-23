CUET UG Result 2026 Date Time LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट 2026 (CUET UG 2026) रिजल्ट घोषित कर सकती है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। एनटीए ने 22 जून 2026 को CUET UG 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है, जिसके आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा।
उम्मीदवार अपना रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। CUET UG स्कोरकार्ड 2026-27 शैक्षणिक सत्र में विभिन्न केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए उपयोग किया जाएगा।
इतने दिनों तक चली थी परीक्षा
एनटीए ने CUET UG 2026 का आयोजन 11 मई से 31 मई तथा 6 और 7 जून 2026 को देशभर के 321 परीक्षा शहरों में किया था। परीक्षा के लिए कुल 15,68,867 यूनिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इस वर्ष उम्मीदवारों को कुल 37 विषयों में परीक्षा देने का अवसर मिला, जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-विशिष्ट विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) शामिल था।
9 जून को जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर-की
एनटीए ने 9 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर-की, प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड प्रतिक्रियाएं जारी की थीं। आपत्तियों की समीक्षा के बाद 22 जून को फाइनल आंसर-की प्रकाशित की गई।
विश्वविद्यालय तैयार करेंगे मेरिट लिस्ट
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उसकी भूमिका केवल आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, आंसर-की जारी करने, आपत्तियों के निस्तारण और परिणाम घोषित करने तक सीमित है। प्रवेश के लिए मेरिट सूची संबंधित विश्वविद्यालय और भाग लेने वाले संस्थान स्वयं तैयार करेंगे।
पिछले साल कब आया था रिजल्ट?
पिछले वर्ष CUET UG 2025 का परिणाम 4 जुलाई को घोषित किया गया था, जबकि फाइनल आंसर-की 1 जुलाई को जारी की गई थी। ऐसे में इस वर्ष भी रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
CUET UG Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
स्टेप 1. CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “CUET UG Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।
स्टेप 5. लॉगिन करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
cuet.nta.nic.in, CUET UG Result 2026 LIVE: कब हुई थी CUET UG 2026 परीक्षा?
CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई तथा 6 और 7 जून 2026 को किया गया था। परीक्षा देशभर के 321 शहरों में आयोजित हुई थी। विभिन्न विषयों और शिफ्टों में परीक्षा का संचालन किया गया ताकि सभी उम्मीदवारों को सुविधा मिल सके। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद एनटीए ने उत्तर कुंजी जारी की और अब परिणाम की घोषणा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में शामिल छात्र लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
cuet.nta.nic.in, CUET UG Result 2026 LIVE: फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट
NTA ने 22 जून 2026 को CUET UG 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई। अब इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। इसलिए उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और स्कोर इसी उत्तर कुंजी के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद छात्र अपने स्कोर और पर्सेंटाइल की जांच कर सकेंगे।
cuet.nta.nic.in, CUET UG Result 2026 LIVE: 15.68 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने कराया पंजीकरण
CUET UG 2026 के लिए इस बार 15,68,867 यूनिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। लाखों छात्र इस परीक्षा के माध्यम से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परिणाम जारी होने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालय अपने-अपने प्रवेश मानदंडों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेंगे। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण इस बार प्रवेश प्रक्रिया भी काफी प्रतिस्पर्धी रहने की संभावना है। छात्रों को अपने पसंदीदा संस्थानों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखनी चाहिए।
cuet.nta.nic.in, CUET UG Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद प्रवेश प्रक्रिया
सीयूईटी यूजी परीक्षा के जरिए देशभर के केंद्रीय, राज्य और अन्य भागीदार विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही उसे तुरंत देख सकें।
cuet.nta.nic.in, CUET UG Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही CUET UG 2026 का रिजल्ट जारी कर सकती है। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजरें परिणाम पर टिकी हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।