CUET UG Result 2026 Date Time LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट 2026 (CUET UG 2026) रिजल्ट घोषित कर सकती है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। एनटीए ने 22 जून 2026 को CUET UG 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है, जिसके आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा।

उम्मीदवार अपना रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। CUET UG स्कोरकार्ड 2026-27 शैक्षणिक सत्र में विभिन्न केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए उपयोग किया जाएगा।

इतने दिनों तक चली थी परीक्षा

एनटीए ने CUET UG 2026 का आयोजन 11 मई से 31 मई तथा 6 और 7 जून 2026 को देशभर के 321 परीक्षा शहरों में किया था। परीक्षा के लिए कुल 15,68,867 यूनिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इस वर्ष उम्मीदवारों को कुल 37 विषयों में परीक्षा देने का अवसर मिला, जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-विशिष्ट विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) शामिल था।

9 जून को जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर-की

एनटीए ने 9 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर-की, प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड प्रतिक्रियाएं जारी की थीं। आपत्तियों की समीक्षा के बाद 22 जून को फाइनल आंसर-की प्रकाशित की गई।

विश्वविद्यालय तैयार करेंगे मेरिट लिस्ट

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उसकी भूमिका केवल आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, आंसर-की जारी करने, आपत्तियों के निस्तारण और परिणाम घोषित करने तक सीमित है। प्रवेश के लिए मेरिट सूची संबंधित विश्वविद्यालय और भाग लेने वाले संस्थान स्वयं तैयार करेंगे।

पिछले साल कब आया था रिजल्ट?

पिछले वर्ष CUET UG 2025 का परिणाम 4 जुलाई को घोषित किया गया था, जबकि फाइनल आंसर-की 1 जुलाई को जारी की गई थी। ऐसे में इस वर्ष भी रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

CUET UG Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1. CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CUET UG Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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