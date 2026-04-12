नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET PG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। एनटीए ने 11 अप्रैल 2026, शनिवार को ये आंसर की जारी कर दी थी। आंसर की जारी होते ही ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो गई जो 14 अप्रैल तक खुली रहेगी। अब जो कैंडिडेट 6 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आयोजित हुई सीयूईटी पीजी परीक्षा में उपस्थित हुए थे वह इस आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।

आंसर की पर ऑब्जेक्शन के लिए लगेगा शुल्क

सीयूईटी पीजी की प्रोविजनल आंसर की के जरिए कैंडिडेट अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। जो कैंडिडेट प्रोविजनल आंसर की से खुश नहीं हैं, वे हर सवाल के लिए 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। चैलेंज विंडो 14 अप्रैल तक खुली है, फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे है। फीस ऑनलाइन तरीकों से दी जा सकती है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI शामिल हैं।

प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन के बाद आगे की प्रक्रिया?

सीयूईटी पीजी की प्रोविजनल आंसर की पर कैंडिडेट्स की आपत्तियों का सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का एक पैनल रिव्यू करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो आंसर की को उसी हिसाब से रिवाइज किया जाएगा और सभी कैंडिडेट्स पर एक जैसा लागू किया जाएगा। इसके बाद उसी बदलाव के आधार पर फाइनल आंसर की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा।

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कैंडिडेट्स को लेटेस्ट अपडेट के लिए रेगुलर ऑफिशियल NTA CUET PG वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है। मदद के लिए, वे NTA हेल्पलाइन नंबर, 011-40759000 या 011-69227700 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या helpdesk-cuetpg@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

CUET PG 2026 Answer Key: कैसे दर्ज कराएं आपत्ति?

सीयूईटी पीजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर विजिट करें।

यहां LATEST NEWS सेक्शन में Answer Key Challenge for CUET(PG) – 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब एक नया पेज ओपन होगा यहां एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें।

अब चुनौती दर्ज करने के लिए संबंधित प्रश्न का चयन करें।

अपनी आपत्ति के सपोर्ट में एक दस्तावेज अपलोड करें।

इसके बाद प्रत्येक चुनौती के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

आपकी आपत्ति सबमिट हो जाएगी। आखिर में उसका प्रिंट आउट निकाल लें।