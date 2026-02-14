नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET PG) 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम की शुरुआत 6 मार्च से होगी और यह परीक्षा 27 मार्च तक चलेगी। इस दौरान यह परीक्षा 43 शिफ्ट में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।
हर दिन तीन शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा
CUET PG परीक्षा हर दिन तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहले दिन पहली शिफ्ट में योग विषय की परीक्षा आयोजित होगी। शिफ्ट 1 सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, शिफ्ट 2 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शिफ्ट 3 शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 और 26 और 27 मार्च को आयोजित होगी।
परीक्षा से 10 दिन पहले आएगी सिटी स्लिप
एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जाम शेड्यूल को जारी करते हुए अधिसूचना में बताया है कि सीयूईटी पीजी की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप पेपर से लगभग 10 दिन पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। वहीं सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे जो परीक्षा से करीब 3-5 दिन पहले जारी किए जाएंगे। बता दें कि सीयूईटी पीजी 2026 के लिए 4 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
सीयूईटी पीजी 2026: अब तक की टाइमलाइन
सीयूईटी पीजी परीक्षा 2026 के लिए 14 दिसंबर 2025 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली थी।
इसके बाद 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक करेक्शन विंडो ओपन रही थी।
फरवरी के आखिरी सप्ताह में सिटी स्लिप जारी हो सकती है।
1 मार्च 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।
6-27 मार्च 2026 तक परीक्षा चलेंगी।
यहां देखें सीयूईटी पीजी 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल
6 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|COQP21
|योग
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP20
|बायोकैमिस्ट्री / न्यूट्रिशन / बायोमेडिकल साइंसेज़
|LAQP15
|उर्दू
|HUQP23
|टेक्सटाइल डिज़ाइन
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|COQP22
|एप्लाइड जियोग्राफी / जियोइन्फॉर्मेटिक्स
7 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|HUQP02
|मानवशास्त्र (Anthropology)
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP26
|जनरल मैनेजमेंट
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|COQP12
|हेल्थकेयर एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट
8 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|BLQP04
|लाइफ साइंसेज (BHU, DU)
|COQP17
|बी.एड. (BHU)
|HUQP08
|लिंग्विस्टिक्स
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP11
|जर्मन
|LAQP16
|फ्रेंच
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|ACQP16
|अवेस्ता
|SCQP10
|क्रिमिनोलॉजी
|LAQP36
|तेलुगु
9 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 पूर्वाह्न
|COQP07
|सांख्यिकी
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 अपराह्न
|COQP16
|एम.ए. एजुकेशन
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 अपराह्न
|COQP09
|डिजास्टर स्टडीज
10 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|MTQP01
|डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / साइबर सिक्योरिटी
|HUQP11
|होम साइंस
|SCQP13
|एनिमल साइंस
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|SCQP06
|फॉरेंसिक साइंस
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|HUQP17
|फाइन आर्ट्स
11 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|HUQP18
|पॉलिटिकल साइंस
|SCQP19
|केमिस्ट्री
|ACQP19
|संस्कृत
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP18
|इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
|LAQP19
|कोंकणी
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|COQP08
|कॉमर्स
|LAQP33
|पंजाबी
|ACQP18
|साहित्य
12 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|COQP01
|कृषि विज्ञान
|HUQP03
|हिंदी
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP10
|इकोनॉमिक्स
|LAQP01
|इंग्लिश
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|MTQP12
|टेक्सटाइल इंजीनियरिंग
|LAQP39
|इंडो-तिब्बतन
13 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|COQP31
|लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस
|SCQP16
|इलेक्ट्रॉनिक्स
|MTQP09
|नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स / मटेरियल साइंस
|ACQP26
|ज्योतिष एवं कर्मकांड
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP17
|बायोटेक्नोलॉजी
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|LAQP17
|लाइफ साइंस
16 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|HUQP09
|भूगोल
|SCQP23
|फार्मेसी
|COQP14
|बी.एड. लैंग्वेज
|SCQP16
|हॉर्टिकल्चर
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|LAQP12
|एल.एल.एम.
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|HUQP20
|मनोविज्ञान / एप्लाइड साइकोलॉजी
|SCQP33
|माइक्रोबायोलॉजी
|HUQP11
|प्राचीन भारतीय इतिहास / संस्कृति / पुरातत्व
17 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|MTQP06
|सिविल एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
|SCQP12
|फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी
|ACQP04
|बौद्ध दर्शन / भारतीय ज्ञान परंपरा
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|SCQP19
|गणित / एप्लाइड मैथमेटिक्स
|HUQP10
|इतिहास
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|HUQP06
|विकास एवं श्रम अध्ययन
|HUQP14
|विजुअल कम्युनिकेशन
|LAQP07
|ओड़िया
18 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|SCQP04
|आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग
|ACQP14
|थियेटर
|MTQP07
|मैकेनिकल इंजीनियरिंग
|ACQP29
|मानवशास्त्र (Anthropic Science)
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|HUQP24
|समाजशास्त्र
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|HUQP16
|जनसंचार एवं पत्रकारिता
|SCQP22
|बायोसाइंस
|LAQP27
|ओड़िया
19 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|COQP11
|पब्लिक हेल्थ
|MTQP05
|डेयरी टेक्नोलॉजी
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|HUQP17
|भारतीय भाषाएं (जैसे संस्कृत, हिंदी आदि)
|LAQP40
|मराठी
|LAQP34
|गुजराती
|LAQP36
|तेलुगु
|ACQP15
|दर्शनशास्त्र
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|HUQP05
|हिंदी
24 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|SCQP11
|पर्यावरण विज्ञान
|HUQP21
|सोशल वर्क
|SCQP07
|मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|COQP14
|एस्थेटिक्स
|COQP01
|बिजनेस मैनेजमेंट
|LAQP04
|भाषाविज्ञान
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|SCQP24
|फिजिक्स
|SCQP35
|बायोकैमिस्ट्री
|HUQP16
|फिलॉसफी
25 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 सुबह
|ACQP09
|भारतीय ज्ञान प्रणाली (त्रिभाषी)
|ACQP07
|पौरोहित्य
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 दोपहर
|MTQP10
|इलेक्ट्रिकल पावर एवं एनर्जी इंजीनियरिंग
27 मार्च 2026
|शिफ्ट
|समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शिफ्ट 1
|9:00–10:30 सुबह
|COQP15
|एम.एड. – मास्टर ऑफ एजुकेशन
|SCQP02
|एग्रोमेट
|LAQP14
|जापानी
|LAQP09
|चीनी
|LAQP18
|मैथिली
|ACQP16
|असमिया
|ACQP11
|योगिनी शास्त्र
|HUQP10
|पर्शियन
|LAQP20
|अरबी
|LAQP07
|बांग्ला
|ACQP12
|ऋग्वेद
|ACQP24
|मणिपुरी
|LAQP25
|नेपाली
|LAQP23
|मलयालम
|LAQP19
|कन्नड़
|LAQP29
|मराठी
|LAQP12
|सिंधी
|शिफ्ट 2
|12:30–2:00 दोपहर
|SCQP25
|फिजिकल एजुकेशन
|SCQP05
|प्लांट बायोटेक्नोलॉजी
|शिफ्ट 3
|4:00–5:30 शाम
|LAQP12
|जैन स्टडीज
|MTQP08
|नैनो साइंस / नैनो टेक्नोलॉजी