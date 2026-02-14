नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET PG) 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम की शुरुआत 6 मार्च से होगी और यह परीक्षा 27 मार्च तक चलेगी। इस दौरान यह परीक्षा 43 शिफ्ट में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

हर दिन तीन शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा

CUET PG परीक्षा हर दिन तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहले दिन पहली शिफ्ट में योग विषय की परीक्षा आयोजित होगी। शिफ्ट 1 सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, शिफ्ट 2 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शिफ्ट 3 शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 और 26 और 27 मार्च को आयोजित होगी।

CTET Answer Key 2026: सीटीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी होने की यह है संभावित तारीख, जानें कब घोषित होगा परिणाम

परीक्षा से 10 दिन पहले आएगी सिटी स्लिप

एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जाम शेड्यूल को जारी करते हुए अधिसूचना में बताया है कि सीयूईटी पीजी की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप पेपर से लगभग 10 दिन पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। वहीं सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे जो परीक्षा से करीब 3-5 दिन पहले जारी किए जाएंगे। बता दें कि सीयूईटी पीजी 2026 के लिए 4 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

सीयूईटी पीजी 2026: अब तक की टाइमलाइन

सीयूईटी पीजी परीक्षा 2026 के लिए 14 दिसंबर 2025 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली थी।

इसके बाद 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक करेक्शन विंडो ओपन रही थी।

फरवरी के आखिरी सप्ताह में सिटी स्लिप जारी हो सकती है।

1 मार्च 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

6-27 मार्च 2026 तक परीक्षा चलेंगी।

यहां देखें सीयूईटी पीजी 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल

6 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहCOQP21योग
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP20बायोकैमिस्ट्री / न्यूट्रिशन / बायोमेडिकल साइंसेज़
LAQP15उर्दू
HUQP23टेक्सटाइल डिज़ाइन
शिफ्ट 34:00–5:30 शामCOQP22एप्लाइड जियोग्राफी / जियोइन्फॉर्मेटिक्स

7 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहHUQP02मानवशास्त्र (Anthropology)
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP26जनरल मैनेजमेंट
शिफ्ट 34:00–5:30 शामCOQP12हेल्थकेयर एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट

8 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहBLQP04लाइफ साइंसेज (BHU, DU)
COQP17बी.एड. (BHU)
HUQP08लिंग्विस्टिक्स
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP11जर्मन
LAQP16फ्रेंच
शिफ्ट 34:00–5:30 शामACQP16अवेस्ता
SCQP10क्रिमिनोलॉजी
LAQP36तेलुगु

9 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 पूर्वाह्नCOQP07सांख्यिकी
शिफ्ट 212:30–2:00 अपराह्नCOQP16एम.ए. एजुकेशन
शिफ्ट 34:00–5:30 अपराह्नCOQP09डिजास्टर स्टडीज

10 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहMTQP01डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / साइबर सिक्योरिटी
HUQP11होम साइंस
SCQP13एनिमल साइंस
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरSCQP06फॉरेंसिक साइंस
शिफ्ट 34:00–5:30 शामHUQP17फाइन आर्ट्स

11 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहHUQP18पॉलिटिकल साइंस
SCQP19केमिस्ट्री
ACQP19संस्कृत
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP18इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
LAQP19कोंकणी
शिफ्ट 34:00–5:30 शामCOQP08कॉमर्स
LAQP33पंजाबी
ACQP18साहित्य

12 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहCOQP01कृषि विज्ञान
HUQP03हिंदी
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP10इकोनॉमिक्स
LAQP01इंग्लिश
शिफ्ट 34:00–5:30 शामMTQP12टेक्सटाइल इंजीनियरिंग
LAQP39इंडो-तिब्बतन

13 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहCOQP31लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस
SCQP16इलेक्ट्रॉनिक्स
MTQP09नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स / मटेरियल साइंस
ACQP26ज्योतिष एवं कर्मकांड
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP17बायोटेक्नोलॉजी
शिफ्ट 34:00–5:30 शामLAQP17लाइफ साइंस

16 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहHUQP09भूगोल
SCQP23फार्मेसी
COQP14बी.एड. लैंग्वेज
SCQP16हॉर्टिकल्चर
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरLAQP12एल.एल.एम.
शिफ्ट 34:00–5:30 शामHUQP20मनोविज्ञान / एप्लाइड साइकोलॉजी
SCQP33माइक्रोबायोलॉजी
HUQP11प्राचीन भारतीय इतिहास / संस्कृति / पुरातत्व

17 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहMTQP06सिविल एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
SCQP12फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी
ACQP04बौद्ध दर्शन / भारतीय ज्ञान परंपरा
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरSCQP19गणित / एप्लाइड मैथमेटिक्स
HUQP10इतिहास
शिफ्ट 34:00–5:30 शामHUQP06विकास एवं श्रम अध्ययन
HUQP14विजुअल कम्युनिकेशन
LAQP07ओड़िया

18 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहSCQP04आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग
ACQP14थियेटर
MTQP07मैकेनिकल इंजीनियरिंग
ACQP29मानवशास्त्र (Anthropic Science)
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरHUQP24समाजशास्त्र
शिफ्ट 34:00–5:30 शामHUQP16जनसंचार एवं पत्रकारिता
SCQP22बायोसाइंस
LAQP27ओड़िया

19 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहCOQP11पब्लिक हेल्थ
MTQP05डेयरी टेक्नोलॉजी
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरHUQP17भारतीय भाषाएं (जैसे संस्कृत, हिंदी आदि)
LAQP40मराठी
LAQP34गुजराती
LAQP36तेलुगु
ACQP15दर्शनशास्त्र
शिफ्ट 34:00–5:30 शामHUQP05हिंदी

24 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहSCQP11पर्यावरण विज्ञान
HUQP21सोशल वर्क
SCQP07मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरCOQP14एस्थेटिक्स
COQP01बिजनेस मैनेजमेंट
LAQP04भाषाविज्ञान
शिफ्ट 34:00–5:30 शामSCQP24फिजिक्स
SCQP35बायोकैमिस्ट्री
HUQP16फिलॉसफी

25 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 212:30–2:00 सुबहACQP09भारतीय ज्ञान प्रणाली (त्रिभाषी)
ACQP07पौरोहित्य
शिफ्ट 34:00–5:30 दोपहरMTQP10इलेक्ट्रिकल पावर एवं एनर्जी इंजीनियरिंग

27 मार्च 2026

शिफ्टसमयविषय कोडविषय का नाम
शिफ्ट 19:00–10:30 सुबहCOQP15एम.एड. – मास्टर ऑफ एजुकेशन
SCQP02एग्रोमेट
LAQP14जापानी
LAQP09चीनी
LAQP18मैथिली
ACQP16असमिया
ACQP11योगिनी शास्त्र
HUQP10पर्शियन
LAQP20अरबी
LAQP07बांग्ला
ACQP12ऋग्वेद
ACQP24मणिपुरी
LAQP25नेपाली
LAQP23मलयालम
LAQP19कन्नड़
LAQP29मराठी
LAQP12सिंधी
शिफ्ट 212:30–2:00 दोपहरSCQP25फिजिकल एजुकेशन
SCQP05प्लांट बायोटेक्नोलॉजी
शिफ्ट 34:00–5:30 शामLAQP12जैन स्टडीज
MTQP08नैनो साइंस / नैनो टेक्नोलॉजी