नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET PG) 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम की शुरुआत 6 मार्च से होगी और यह परीक्षा 27 मार्च तक चलेगी। इस दौरान यह परीक्षा 43 शिफ्ट में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

हर दिन तीन शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा

CUET PG परीक्षा हर दिन तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहले दिन पहली शिफ्ट में योग विषय की परीक्षा आयोजित होगी। शिफ्ट 1 सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, शिफ्ट 2 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शिफ्ट 3 शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 और 26 और 27 मार्च को आयोजित होगी।

CTET Answer Key 2026: सीटीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी होने की यह है संभावित तारीख, जानें कब घोषित होगा परिणाम

परीक्षा से 10 दिन पहले आएगी सिटी स्लिप

एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जाम शेड्यूल को जारी करते हुए अधिसूचना में बताया है कि सीयूईटी पीजी की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप पेपर से लगभग 10 दिन पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। वहीं सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे जो परीक्षा से करीब 3-5 दिन पहले जारी किए जाएंगे। बता दें कि सीयूईटी पीजी 2026 के लिए 4 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

सीयूईटी पीजी 2026: अब तक की टाइमलाइन

सीयूईटी पीजी परीक्षा 2026 के लिए 14 दिसंबर 2025 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली थी।

इसके बाद 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक करेक्शन विंडो ओपन रही थी।

फरवरी के आखिरी सप्ताह में सिटी स्लिप जारी हो सकती है।

1 मार्च 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

6-27 मार्च 2026 तक परीक्षा चलेंगी।

यहां देखें सीयूईटी पीजी 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल

6 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह COQP21 योग शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP20 बायोकैमिस्ट्री / न्यूट्रिशन / बायोमेडिकल साइंसेज़ LAQP15 उर्दू HUQP23 टेक्सटाइल डिज़ाइन शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम COQP22 एप्लाइड जियोग्राफी / जियोइन्फॉर्मेटिक्स

7 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह HUQP02 मानवशास्त्र (Anthropology) शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP26 जनरल मैनेजमेंट शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम COQP12 हेल्थकेयर एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट

8 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह BLQP04 लाइफ साइंसेज (BHU, DU) COQP17 बी.एड. (BHU) HUQP08 लिंग्विस्टिक्स शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP11 जर्मन LAQP16 फ्रेंच शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम ACQP16 अवेस्ता SCQP10 क्रिमिनोलॉजी LAQP36 तेलुगु

9 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 पूर्वाह्न COQP07 सांख्यिकी शिफ्ट 2 12:30–2:00 अपराह्न COQP16 एम.ए. एजुकेशन शिफ्ट 3 4:00–5:30 अपराह्न COQP09 डिजास्टर स्टडीज

10 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह MTQP01 डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / साइबर सिक्योरिटी HUQP11 होम साइंस SCQP13 एनिमल साइंस शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर SCQP06 फॉरेंसिक साइंस शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम HUQP17 फाइन आर्ट्स

11 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह HUQP18 पॉलिटिकल साइंस SCQP19 केमिस्ट्री ACQP19 संस्कृत शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP18 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी LAQP19 कोंकणी शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम COQP08 कॉमर्स LAQP33 पंजाबी ACQP18 साहित्य

12 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह COQP01 कृषि विज्ञान HUQP03 हिंदी शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP10 इकोनॉमिक्स LAQP01 इंग्लिश शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम MTQP12 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग LAQP39 इंडो-तिब्बतन

13 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह COQP31 लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस SCQP16 इलेक्ट्रॉनिक्स MTQP09 नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स / मटेरियल साइंस ACQP26 ज्योतिष एवं कर्मकांड शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP17 बायोटेक्नोलॉजी शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम LAQP17 लाइफ साइंस

16 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह HUQP09 भूगोल SCQP23 फार्मेसी COQP14 बी.एड. लैंग्वेज SCQP16 हॉर्टिकल्चर शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर LAQP12 एल.एल.एम. शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम HUQP20 मनोविज्ञान / एप्लाइड साइकोलॉजी SCQP33 माइक्रोबायोलॉजी HUQP11 प्राचीन भारतीय इतिहास / संस्कृति / पुरातत्व

17 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह MTQP06 सिविल एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग SCQP12 फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ACQP04 बौद्ध दर्शन / भारतीय ज्ञान परंपरा शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर SCQP19 गणित / एप्लाइड मैथमेटिक्स HUQP10 इतिहास शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम HUQP06 विकास एवं श्रम अध्ययन HUQP14 विजुअल कम्युनिकेशन LAQP07 ओड़िया

18 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह SCQP04 आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग ACQP14 थियेटर MTQP07 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ACQP29 मानवशास्त्र (Anthropic Science) शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर HUQP24 समाजशास्त्र शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम HUQP16 जनसंचार एवं पत्रकारिता SCQP22 बायोसाइंस LAQP27 ओड़िया

19 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह COQP11 पब्लिक हेल्थ MTQP05 डेयरी टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर HUQP17 भारतीय भाषाएं (जैसे संस्कृत, हिंदी आदि) LAQP40 मराठी LAQP34 गुजराती LAQP36 तेलुगु ACQP15 दर्शनशास्त्र शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम HUQP05 हिंदी

24 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 1 9:00–10:30 सुबह SCQP11 पर्यावरण विज्ञान HUQP21 सोशल वर्क SCQP07 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2 12:30–2:00 दोपहर COQP14 एस्थेटिक्स COQP01 बिजनेस मैनेजमेंट LAQP04 भाषाविज्ञान शिफ्ट 3 4:00–5:30 शाम SCQP24 फिजिक्स SCQP35 बायोकैमिस्ट्री HUQP16 फिलॉसफी

25 मार्च 2026

शिफ्ट समय विषय कोड विषय का नाम शिफ्ट 2 12:30–2:00 सुबह ACQP09 भारतीय ज्ञान प्रणाली (त्रिभाषी) ACQP07 पौरोहित्य शिफ्ट 3 4:00–5:30 दोपहर MTQP10 इलेक्ट्रिकल पावर एवं एनर्जी इंजीनियरिंग

27 मार्च 2026