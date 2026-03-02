नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीयूईटी पीजी 2026 के लिए 8, 9 और 10 मार्च को होने वाली परीक्षाओं की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इन तिथियों में निर्धारित है, वे आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर अपना परीक्षा शहर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह केवल परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना है और सीयूईटी पीजी 2026 एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3-4 दिन पहले जारी किया जाएगा।

CUET PG 2026 परीक्षा तिथियां

CUET PG 2026 का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 और 27 मार्च 2026 की तिथियों के दौरान कुल कुल 44 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 90 मिनट होगी, जिसमें कुल 4,11,366 पंजीकृत उम्मीदवार 157 विषयों के लिए परीक्षा देंगे।

उम्मीदवार अधिकतम 4 विषयों का चयन कर सकते थे जिसमें परीक्षा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी (द्विभाषी)रहेगा। 41 भाषा/एमटेक व उच्च विज्ञान विषय केवल अंग्रेजी में होंगे और आचार्य पेपर संस्कृत में होगा। इसके अलावा इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्ध दर्शन के प्रश्नपत्र की भाषा हिंदी/संस्कृत/अंग्रेजी (त्रिभाषी) होगी, तो हिन्दू स्टडीज का प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा।

City Intimation Slip कैसे डाउनलोड करें ?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं।

स्टेप 2. “CUET PG 2026 City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Application Number और Password दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करके परीक्षा शहर की जानकारी देखें

स्टेप 6. सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंट रखें

हेल्पलाइन नंबर

यदि किसी उम्मीदवार को सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने में समस्या आती है, तो वे एनटीए द्वारा जारी हेल्पलाईन नंबर 011-40759000 और ईमेल आईडी helpdesk-cuetpg@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।

CUET PG पिछले वर्षों का डेटा

वर्ष पंजीकृत उपस्थित प्रतिशत 2022 6,07,648 3,34,997 55. 13% 2023 8,77,492 5,39,776 61.51% 2024 7,68,414 5,77,400 75.14% 2025 6,54,019 5,23,032 79.97%

NTA के अनुसार 2025 में उपस्थिति प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका कारण बेहतर लॉजिस्टिक्स और परीक्षा शहरों का आवंटन उम्मीदवारों के वर्तमान/स्थायी पते के करीब किया जाना रहा।

Direct Link to Download CUET PG 2026 City Intimation Slip