CTET 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सितंबर 2026 सत्र के लिए दोबारा खोली गई आवेदन विंडो आज यानी 1 सितंबर 2026 को बंद हो रही है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आज आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सीटीईटी सितंबर 2026 की नई परीक्षा तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। सीबीएसई ने पहले निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर दिया था और इसके बाद उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन का मौका दिया गया। अब आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद परीक्षा की संशोधित तारीख जारी होने की उम्मीद है।

आवेदन की आज आखिरी तारीख

सीबीएसई ने सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया को दोबारा खोलने का फैसला किया था। यह विंडो 25 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक उपलब्ध है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था या जो दोबारा आवेदन करना चाहते हैं, वे इस अवधि में फॉर्म भर सकते हैं।

उम्मीदवारों को अंतिम समय में तकनीकी समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरने, फीस जमा करने और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने के विकल्प उपलब्ध हैं।

क्यों स्थगित हुआ CTET 2026 का एग्जाम?

सीटेट सितंबर 2026 परीक्षा को स्थगित करने के बाद सीबीएसई ने आवेदन विंडो फिर से खोली है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उठाया गया है। पहले सितंबर सत्र की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया। अब उम्मीदवारों को नई परीक्षा तारीख के लिए सीबीएसई और सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। फिलहाल किसी निश्चित नई परीक्षा तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता।

नई परीक्षा तारीख कब आएगी?

फिलहाल सीबीएसई ने सीटेट सितंबर 2026 की संशोधित परीक्षा तारीख जारी नहीं की है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आवेदन विंडो 1 सितंबर को बंद होने के बाद बोर्ड परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर सकता है। जैसे ही सीबीएसई की ओर से नई परीक्षा तारीख घोषित की जाएगी, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी अपडेट की जानकारी भी आधिकारिक पोर्टल पर मिलेगी।

CTET 2026 में कौन कर सकता है आवेदन?

सीटेट उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है जो कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए अपनी पात्रता हासिल करना चाहते हैं। हालांकि, केवल सीटीईटी पास करना अपने आप में शिक्षक पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं देता। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार को उस पद की निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं भी पूरी करनी होती हैं। उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 में से अपनी पात्रता और लक्ष्य के अनुसार पेपर चुनना होता है।

CTET में दो पेपर होते हैं

CTET परीक्षा मुख्य रूप से दो पेपर में आयोजित की जाती है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है।

पेपर 1: यह कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है।

पेपर 2: यह कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है।

जो उम्मीदवार दोनों स्तरों के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं, वे दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं।

CTET परीक्षा पैटर्न

CTET की परीक्षा में उम्मीदवार की शिक्षण क्षमता, विषय ज्ञान और बाल विकास से संबंधित समझ का परीक्षण किया जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 में अलग-अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं।

पेपर 1 में मुख्य रूप से ये सेक्शन होते हैं:

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र

गणित

पर्यावरण अध्ययन

भाषा I

भाषा II

पेपर 2 में:

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र

भाषा I

भाषा II

गणित और विज्ञान या

सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान

उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय के अनुसार पेपर 2 का अंतिम सेक्शन निर्धारित होता है।

CTET आवेदन शुल्क कितना है?

सीटेट 2026 के आवेदन में शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए पेपर की संख्या के अनुसार अलग-अलग है। उपलब्ध आवेदन विवरण के अनुसार जनरल और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 1,000 रुपये, जबकि दोनों पेपर के लिए 1,200 रुपये है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए शुल्क अपेक्षाकृत कम है।

CTET 2026 आवेदन कैसे करें?

जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से CTET फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. CTET September 2026 के Apply/Login लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. New Registration पूरा करें या उपलब्ध लॉगिन विकल्प का इस्तेमाल करें।

स्टेप 4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. Paper 1, Paper 2 या दोनों पेपर का चयन करें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।

स्टेप 9. आवेदन सबमिट करें।

स्टेप 10. Confirmation Page डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड कब आएगा?

सीटेट सितंबर 2026 की परीक्षा तारीख अभी तय नहीं की गई है, इसलिए एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख भी अभी घोषित नहीं हुई है। परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी होने के बाद CBSE एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी देगा। उम्मीदवारों को परीक्षा तारीख के साथ-साथ एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

CTET पास करने के बाद क्या फायदा होगा?

सीटेट एक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने वाले उम्मीदवार केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कई स्कूलों और अन्य संबंधित शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन के लिए पात्र हो सकते हैं, जहां सीटीईटी को आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया हो। हालांकि, CTET प्रमाणपत्र हासिल करना सीधे नौकरी मिलने के बराबर नहीं है। शिक्षक भर्ती के दौरान संबंधित संस्था की अपनी पात्रता, मेरिट और चयन प्रक्रिया लागू होती है।

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