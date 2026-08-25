CTET 2026 Postponed: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) सितंबर 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 6 सितंबर 2026 को प्रस्तावित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बोर्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा।

इस बीच उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। सीबीएसई ने सीटीईटी 2026 का आवेदन पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

CTET 2026 के आवेदन का एक और मौका

सीबीएसई के मुताबिक सीटेट के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले 11 मई से 10 जून 2026 तक चली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए उन पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन का अवसर दिया गया है, जो पिछली आवेदन अवधि में फॉर्म नहीं भर सके थे। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन नहीं किया था, वे अब निर्धारित अवधि में CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवार क्या करें?

जिन अभ्यर्थियों ने सीटीईटी 2026 के लिए पहले ही सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिया है, उन्हें नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उनका पुराना आवेदन मान्य रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को अब सीबीएसई की ओर से घोषित होने वाली संशोधित परीक्षा तारीख का इंतजार करना होगा।

कब होगी CTET 2026 परीक्षा?

फिलहाल सीबीएसई ने सीटेट सितंबर 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी नहीं की है। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड के अनुसार आवेदन की दोबारा खोली गई विंडो बंद होने के बाद परीक्षा की संशोधित तारीख घोषित की जाएगी।

CTET 2026 के लिए नए आवेदन कैसे करें ?

नए उम्मीदवार सीटीईटी 2026 में नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का पालन कर अपना आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. ctet.nic.in पर जाएं और CTET 2026 आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 2. New Registration पर क्लिक कर नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल से रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 4. Paper 1, Paper 2 या दोनों में से अपनी पात्रता के अनुसार विकल्प चुनें।

स्टेप 5. परीक्षा केंद्र और भाषा का चयन करें।

स्टेप 6. निर्धारित फॉर्मेट में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म की पूरी जानकारी जांचकर Final Submit करें।

स्टेप 9. जमा किए गए आवेदन फॉर्म और फीस रसीद की कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

CTET क्यों है महत्वपूर्ण?

सीटीईटी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदों के लिए महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है। परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए होता है, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है।

सीटीईटी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार संबंधित शिक्षक भर्ती में पात्रता के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि केवल CTET पास करना अपने आप में किसी नौकरी की गारंटी नहीं देता, बल्कि संबंधित भर्ती के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है।

CTET में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए?

सीटेट में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत यानी 150 में 90 अंक निर्धारित हैं। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत यानी 150 में 82 अंक का मानदंड बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है मामला

सीटीईटी आवेदन दोबारा खोलने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें पात्र शिक्षकों को निर्धारित TET योग्यता हासिल करने के लिए उचित अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने उन पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन का रास्ता फिर खोलने का निर्णय लिया है, जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

CTET 2026 आवेदन की जरूरी तारीखें