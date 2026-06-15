सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) सितंबर 2026 की एप्लीकेशन विंडो बंद हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था और अगर उन्हें लगता है कि उनके फॉर्म में कुछ गलती रह गई है या उन्हें कुछ जरूरी जानकारी को बदलना है तो उसके लिए सीबीएसई ने करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। सीटीईटी करेक्शन विंडो 15 जून से लेकर 18 जून 2026 तक खुली रहेगी।

इन क्रेडेंशियल की सहायता से करें लॉग इन

CBSE के मुताबिक, सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि फॉर्म में कुछ सीमित जानकारियों में ही बदलाव किया जा सकता है जिसकी परमिशन बोर्ड की ओर से दी गई है। बोर्ड ने अपने नोटिस में कहा है कि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद बदलाव के लिए कोई और रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी।

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फॉर्म में क्या-क्या करेक्शन कर सकते हैं?

सीटीईटी फॉर्म में उम्मीदवार अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां जरूर चेक करें क्योंकि अक्सर निजी जानकारी में गलतियां पाई जाती हैं। इस करेक्शन विंडो के बंद होने के बाद भी अगर कोई गलती फॉर्म में रह जाएगी तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। आखिर में एडमिट कार्ड में वहीं जानकारी छपकर आएगी। कैंडिडेट फॉर्म में नीचे दी गई जानकारी में बदलाव कर सकते हैं-

अभ्यर्थी का नाम
पिता का नाम
माता का नाम
जन्म तिथि
कैटेगिरी
PwD/दिव्यांग श्रेणी
पेपर का चयन (Paper-I, Paper-II या दोनों)
Paper-II का विषय
भाषा-I और भाषा-II
परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता
पता (Address)
शैक्षणिक योग्यता/संस्थान संबंधी जानकारी

CTET September 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंटतारीख
ऑनलाइन आवेदन शुरू11 मई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि10 जून 2026 (रात 11:59 बजे तक)
फीस जमा करने की अंतिम तिथि10 जून 2026
करेक्शन विंडो 115 जून से 18 जून 2026
एडमिट कार्ड जारीपरीक्षा से 2 दिन पहले
CTET परीक्षा तिथि6 सितंबर 2026
संभावित अतिरिक्त परीक्षा तिथि5 सितंबर 2026
संभावित रिजल्टअक्टूबर 2026 के अंत तक

करेक्शन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं

स्टेप 2: CTET सितंबर 2026 करेक्शन विंडो लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें

स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी डिटेल्स एडिट करें

स्टेप 5: बदलावों को ध्यान से देखें और सबमिट करें

स्टेप 6: भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सेव कर लें