CBSE CTET 2026 Result Date Time LIVE Updates: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित इस परीक्षा का रिजल्ट मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह या अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

CTET 2026: परीक्षा से जुड़ी अहम बातें

इस बार देशभर के लाखों उम्मीदवारों ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा का आयोजन दो पेपर (Paper 1 और Paper 2) के लिए किया गया था।

पेपर 1: कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार

पेपर 2: कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार

CTET मार्किंग स्कीम

कुल प्रश्न: 150

कुल अंक: 150

प्रत्येक प्रश्न: 1 अंक

नेगेटिव मार्किंग: नहीं

उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की के आधार पर अपने संभावित अंक का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम फाइनल आंसर की के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

CTET 2026 पासिंग मार्क्स

CTET परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक इस प्रकार हैं:

सामान्य वर्ग: 60% (90 अंक)

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwD): 55% (82.5 अंक)

यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति सही पाई जाती है, तो उसे हटाकर सभी उम्मीदवारों को उसके अंक दिए जाते हैं।

ऐसे चेक करें CTET Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “CTET February 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर / आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें।

स्टेप 6. PDF डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें

CTET सर्टिफिकेट की वैधता

CTET पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब CTET सर्टिफिकेट आजीवन (Lifetime) वैध होता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर उम्मीदवार इन संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS), केंद्र सरकार के स्कूल और विभिन्न राज्य सरकारों के स्कूल में आवेदन कर सकते हैं।

आगे क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, स्कोरकार्ड में सभी डिटेल्स ध्यान से जांचें और CTET सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सुरक्षित रखने के साथ आगामी शिक्षक भर्तियों (KVS, NVS, DSSSB आदि) पर नजर बनाए रखें।

बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप CTET के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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