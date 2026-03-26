CTET 2026 Result Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा।
कब हुई थी सीटेट 2026 परीक्षा ?
सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी को किया गया था, जबकि कुछ केंद्रों पर बाद में री-एग्जाम भी आयोजित हुआ। बोर्ड ने 12 मार्च 2026 को प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी थी, जिससे अभ्यर्थी अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सके थे।
कब आएगा CTET रिजल्ट?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CTET फरवरी 2026 का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। हालांकि, CBSE ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। रिजल्ट से पहले बोर्ड आपत्तियों की समीक्षा कर फाइनल आंसर-की जारी करेगा, जिसके आधार पर स्कोरकार्ड तैयार किए जाएंगे।
रिजल्ट से पहले क्या होगा?
रिजल्ट जारी होने से पहले CBSE निम्न प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा दर्ज आपत्तियों की जांच, फाइनल आंसर-की जारी करना और स्कोरकार्ड तैयार कर अपलोड करना जैसे काम शामिल हैं। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद उस पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
ऐसे चेक करें CTET Result 2026
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. “CTET February 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहे स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें।
सीटेट पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 60% (150 में से 90 अंक) प्राप्त करना जरूरी है वहीं, SC/ST/OBC/PwD वर्ग को CBSE नियमों के अनुसार छूट दी जाती है।
CTET क्यों है जरूरी?
सीटीईटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य है। इसके जरिए उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS) और कई निजी स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र होते हैं।
पिछली बार का रिजल्ट कैसा रहा?
2024 के आंकड़ों के अनुसार, पेपर 1 में करीब 19.8% उम्मीदवार पास हुए थे और पेपर 2 में पास प्रतिशत लगभग 7.2% रहा था। इस बार करीब 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा रहने की उम्मीद है।
CTET 2026 Result Date LIVE: कितने अंक जरूरी?
सीटीईटी परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक यानी 150 में से 90 अंक लाना जरूरी है। वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को सीबीएसई के नियमों के अनुसार छूट दी जाती है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जिसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाती।
CTET 2026 Result Date LIVE: पहले आएगी फाइनल आंसर-की
सीटीईटी रिजल्ट जारी होने से पहले सीबीएसई फाइनल आंसर-की जारी करेगा। प्रोविजनल आंसर-की 12 मार्च को जारी की गई थी, जिस पर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गई थीं। अब बोर्ड इन आपत्तियों की समीक्षा कर रहा है। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
CTET 2026 Result Date LIVE: ऐसे चेक करें रिजल्ट
उम्मीदवार अपना CTET रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ctet.nic.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद “CTET February 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें। अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा। इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
CTET 2026 Result Date LIVE: सीटीईटी रिजल्ट का इंतजार बढ़ा
सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर परिणाम जारी कर सकता है। फिलहाल बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में परिणाम आने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट को मिस न करें।