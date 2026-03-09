CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 यानी सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करने वाला है। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पोर्टल ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

सीबीएसई ने अभी तक CTET Answer Key जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे किसी भी समय जारी किया जा सकता है। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे।

कब हुई थी CTET परीक्षा

सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के लगभग 140 शहरों में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा Paper 1 (कक्षा 1 से 5) और Paper 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आयोजित की जाती है।

हालांकि बिहार के वैशाली जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर 7 फरवरी को परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। ऐसे में बोर्ड ने इन केंद्रों के लिए CTET Paper-2 परीक्षा 1 मार्च 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।

CTET पासिंग मार्क्स

नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन (NCTE) के नोटिफिकेशन के अनुसार, सीटीईटी परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पास माना जाएगा। हालांकि, राज्य सरकारें और स्कूल प्रबंधन अपने आरक्षण नियमों के अनुसार SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट दे सकते हैं।

CTET Answer Key 2026 पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

सीबीएसई द्वारा जारी प्रोविजनल आंसर की पर उम्मीदवार आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगेक जिसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 1000 रुपये शुल्क देना होगा और यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा। बोर्ड द्वारा केवल निर्धारित समय के भीतर और ऑनलाइन माध्यम से किए गए चैलेंज ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल या अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा और बोर्ड का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा।

ऐसे डाउनलोड करें CTET Answer Key 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CTET February 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर की PDF दिखाई देगी।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

