CTET 2026 Result Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि मार्च का आखिरी हफ्ता था जो लगभग बीच चुका है। अब संभावना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यह रिजल्ट जारी कर दिया था।

7, 8 फरवरी 2026 और 1 मार्च को आयोजित की गई इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इन कैंडिडेट्स को रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर की का भी इंतजार है। रिजल्ट और फाइनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किए जाएंगे।

7, 8 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 12 मार्च 2026 को जारी हो गई थी। कैंडिडेट्स ने प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट के आधार पर अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराए थे। उन आपत्तियों के आधार पर ही बोर्ड फाइनल आंसर की और फिर फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार करेगा।

सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 60% (150 में से 90 अंक) प्राप्त करना जरूरी है वहीं, SC/ST/OBC/PwD वर्ग को CBSE नियमों के अनुसार छूट दी जाती है।

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