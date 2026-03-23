CTET 2026 Result Date, Direct Link: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब किसी भी वक्त खत्म हो सकता है क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा जल्द ही सीटीईटी 2026 फरवरी सत्र परिणाम 2026 (CTET 2026) जारी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीटेट रिजल्ट 2026 को मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा का आयोजन और पेपर डिटेल

इस साल CTET परीक्षा में देशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी इस प्रकार है।

पेपर 1: कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए

पेपर 2: कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए

सीटीईटी 2026 मार्किंग स्कीम

CTET परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं, जिसके लिए कुल 150 अंक ही निर्धारित होते हैं। प्रत्येक सही अंक के लिए उम्मीदवार को 1 अंक मिलता है और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर-की के आधार पर अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम फाइनल आंसर-की के आधार पर ही घोषित होगा।

सीटीईटी 2026 पासिंग मार्क्स

CTET पास करने के लिए न्यूनतम अंक इस प्रकार निर्धारित हैं:

सामान्य वर्ग: 60% (90 अंक)

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwD): 55% (82.5 अंक)

यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति सही पाई जाती है, तो उसे हटाकर सभी उम्मीदवारों को उसके अंक दिए जाते हैं।

ऐसे चेक करें CTET Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर दिख रहे “CTET February 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर/आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

सीटीईटी सर्टिफिकेट की वैधता

CTET पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि अब CTET सर्टिफिकेट आजीवन (लाइफटाइम) वैध होता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीटीईटी 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि, स्कोरकार्ड में सभी डिटेल्स ध्यान से जांचें और CTET सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सुरक्षित रखने के साथ ही आने वाली शिक्षक भर्तियों (KVS, NVS, DSSSB आदि) पर नजर बनाए रखें।

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