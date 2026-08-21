CTET September 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) सितंबर 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को अब एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड का इंतजार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने परीक्षा की तारीख पहले ही तय कर दी है लेकिन सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करने की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल सितंबर 2026 परीक्षा से जुड़े नोटिस और सूचना बुलेटिन उपलब्ध हैं।

CTET City Slip 2026 कब जारी होगी?

सीबीएसई ने अभी तक सीटीईटी सितंबर 2026 की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करने की कोई निश्चित तारीख आधिकारिक रूप से नहीं बताई है। इसलिए किसी एक तारीख को आधिकारिक रिलीज डेट मानना सही नहीं होगा।

हालांकि, पिछले पैटर्न और परीक्षा की निर्धारित तारीख को देखते हुए सिटी स्लिप अगस्त के आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। कुछ रिपोर्टों में इसे परीक्षा से करीब 10 दिन पहले जारी किए जाने की संभावना जताई गई है। अगर यह पैटर्न रहता है तो उम्मीदवार 27 अगस्त के आसपास सिटी इंटिमेशन स्लिप आने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यह संभावित तारीख है, CBSE की आधिकारिक घोषणा नहीं।

CTET Admit Card 2026 कब आएगा?

इस मामले में उम्मीदवारों को एक महत्वपूर्ण जानकारी आधिकारिक सूचना बुलेटिन से मिलती है। सीबीएसई के अनुसार, सीटीईटी सितंबर 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सीटीईटी सितंबर परीक्षा 6 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। ऐसे में आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2026 को जारी होने की उम्मीद है।

उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि सीबीएसई ने अभी वेबसाइट पर अलग से एडमिट कार्ड रिलीज नोटिस जारी नहीं किया है। इसलिए 4 सितंबर को आधिकारिक बुलेटिन में दिए नियम के आधार पर संभावित तारीख माना जाना चाहिए।

एक नजर में समझें सीटेट सितंबर 2026

अपडेट संभावित/आधिकारिक स्थिति CTET सिटी इंटिमेशन स्लिप अगस्त के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना संभावित सिटी स्लिप तारीख करीब 27 अगस्त, आधिकारिक पुष्टि नहीं CTET एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले संभावित एडमिट कार्ड तारीख 4 सितंबर 2026 सीटेट परीक्षा 6 सितंबर 2026 परीक्षा मोड ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in

City Intimation Slip और Admit Card में क्या अंतर है?

उम्मीदवारों को सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड नहीं समझना चाहिए। सिटी इंटीमेशन स्लिप में मुख्य रूप से उस शहर की जानकारी दी जाती है, जहां उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। इससे अभ्यर्थी यात्रा और रहने की व्यवस्था पहले से कर सकते हैं।

वहीं एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और उम्मीदवार से जुड़ी जरूरी जानकारी होती है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जरूरी दस्तावेज होगा।

CTET September 2026 Exam Date क्या है?

सीबीएसई के सूचना बुलेटिन के अनुसार सीटीईटी सितंबर 2026 परीक्षा 6 सितंबर 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पेपर-II सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर-I दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।

बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो परीक्षा 5 सितंबर 2026 को भी कुछ शहरों में आयोजित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा की तारीख और शहर का आवंटन CBSE द्वारा किया जाएगा।

CTET City Slip कैसे डाउनलोड करें?

सिटी इंटिमेशन स्लिप का लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार इसे CTET की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर सितंबर 2026 से संबंधित City Intimation Slip लिंक तलाशें।

स्टेप 3: लॉगिन पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट करने के बाद आपकी एग्जाम सिटी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5: सिटी स्लिप डाउनलोड करके उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।

CBSE की वेबसाइट पर CTET सितंबर 2026 के लिए अलग लॉगिन लिंक भी उपलब्ध है।

एडमिट कार्ड आने पर क्या चेक करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें अपना नाम, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग टाइम ध्यान से जांच लेना चाहिए।

किसी तरह की गलती दिखाई देने पर परीक्षा से पहले संबंधित CTET यूनिट से संपर्क करना बेहतर होगा। CBSE ने भी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में किसी विसंगति की स्थिति में तुरंत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी है।

अभी उम्मीदवार क्या करें?

फिलहाल उम्मीदवारों को सिटी स्लिप का इंतजार करते हुए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। खासकर दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र मिलने की स्थिति को देखते हुए City Intimation Slip जारी होते ही परीक्षा शहर की जानकारी चेक करना उपयोगी रहेगा।