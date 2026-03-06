CTET Answer Key Response Sheet 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (CTET 2026) की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। फरवरी सत्र के लिए 7 और 8 फरवरी को आयोजित इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर उसे डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड आंसर की के साथ-साथ रिस्पॉन्श शीट भी जारी करेगा जिसमें कैंडिडेट्स ने अपने जवाब लिखेथे। आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी।
सीबीएसई द्वारा फरवरी सत्र में आयोजित की गई सीटीईटी परीक्षा का यह 21 वां संस्करण था। यह परीक्षा देशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सीटीईटी की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो खुल जाएगी। इन सब के जरिए उम्मीदवार अपनी OMR शीट और आंसर की का मिलान कर सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकेंगे।
CTET 2026 Provisional Answer Key 2026: कैसे करें डाउनलोड?
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “CTET February 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. लॉगिन विवरण (रोल नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर की PDF दिखाई देगी।
स्टेप 5. डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
स्टेप 6. डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आंसर की जारी होने के बाद एक्टिव होगा।
CTET 2026 Answer Key LIVE Updates: री-एग्जाम के चलते अभी तक नहीं जारी हुई थी आंसर की
सीटीईटी 2026 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की आमतौर पर परीक्षा के 15-20 दिन के अंदर जारी कर दी जाती है। इस हिसाब से फरवरी के आखिरी सप्ताह में आंसर की जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिहार के वैशाली जिले में दो सेंटर्स पर होने वाले री-एग्जाम के चलते इसे टालकर रखा गया। उन दोनों सेंटर्स पर री-एग्जाम 1 मार्च को आयोजित हो चुका है। ऐसे में अब कभी भी आंसर की जारी हो सकती है।
CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: कब हुई थी परीक्षा?
CTET 2026 फरवरी सत्र की परीक्षा 7 और 8 फरवरी को दो शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई थी। पेपर-I (कक्षा 1–5) और पेपर-II (कक्षा 6–8) दोनों आयोजित किए गए। देशभर में लाखों उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सभी को प्रोविजनल आंसर-की का इंतजार है।
CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: आंसर की और रिस्पॉन्स आज हो सकती है जारी
CTET 2026 फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर-की आज जारी होने की पूरी संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें। आंसर-की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। जारी होते ही डायरेक्ट लिंक वेबसाइट के होमपेज पर दिखाई देगा।
CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: कहां जारी होगी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट?
CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट केवल आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए लॉगिन करना होगा।
किसी अन्य वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक पर भरोसा न करें। आधिकारिक पोर्टल पर ही प्रोविजनल आंसर-की, OMR शीट और आपत्ति लिंक उपलब्ध रहेगा।