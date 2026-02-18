CTET Answer Key 2026 Date, Time LIVE Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही CTET फरवरी 2026 सत्र की आंसर की जारी करने वाला है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को दो-दो शिफ्ट में ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड) में किया गया था। परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी अब प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं।

CTET Answer Key 2026: क्या-क्या होगा जारी?

सीबीएसई द्वारा प्रोविजनल आंसर की के साथ निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो इस प्रकार हैं।

उम्मीदवारों की स्कैन की गई ओएमआर शीट

ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का लिंक

पेपर 1 और पेपर 2 की अलग-अलग आंसर की

सीटीईटी 2026 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से लॉग-इन कर आंसर की व ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकेंगे।

कैसे डाउनलोड करें CTET Answer Key 2026 ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “CTET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉग-इन करने के बाद आंसर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

CTET OMR Sheet 2026 और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपनी OMR उत्तर पुस्तिका भी डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से चुनौती दर्ज कर सकते हैं।

ऑब्जेक्शन फीस कितनी होगी?

प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारो को आपत्ति दर्ज करते समय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट/प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और वैध आपत्तियों को स्वीकार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, अंत में इसके आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा।

कब जारी होगा रिजल्ट?

आंसर की पर आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद CBSE फाइनल आंसर की जारी करेगा। इसके बाद CTET 2026 फरवरी सत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

