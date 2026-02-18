Go to Live Updates

CTET Answer Key 2026 Date, Time LIVE Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही CTET फरवरी 2026 सत्र की आंसर की जारी करने वाला है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को दो-दो शिफ्ट में ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड) में किया गया था। परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी अब प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं।

CTET Answer Key 2026: क्या-क्या होगा जारी?

सीबीएसई द्वारा प्रोविजनल आंसर की के साथ निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो इस प्रकार हैं।

उम्मीदवारों की स्कैन की गई ओएमआर शीट

ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का लिंक

पेपर 1 और पेपर 2 की अलग-अलग आंसर की

सीटीईटी 2026 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से लॉग-इन कर आंसर की व ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकेंगे।

कैसे डाउनलोड करें CTET Answer Key 2026 ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “CTET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉग-इन करने के बाद आंसर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

CTET OMR Sheet 2026 और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपनी OMR उत्तर पुस्तिका भी डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से चुनौती दर्ज कर सकते हैं।

ऑब्जेक्शन फीस कितनी होगी?

प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारो को आपत्ति दर्ज करते समय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट/प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और वैध आपत्तियों को स्वीकार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, अंत में इसके आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा।

कब जारी होगा रिजल्ट?

आंसर की पर आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद CBSE फाइनल आंसर की जारी करेगा। इसके बाद CTET 2026 फरवरी सत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

17:41 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: सीटीईटी आंसर-की लिंक

सीटीईटी आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार ctet.nic.in पर “View/Challenge Answer Key – CTET Feb 2026” लिंक के जरिए आंसर की देख सकेंगे।

17:17 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: कितने उम्मीदवारों ने दी सीटीईटी परीक्षा

सीटीईटी 2026 फरवरी सत्र के लिए 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। सभी अभ्यर्थी आंसर की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

16:18 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: कैसे बनेगी फाइनल आंसर-की

विशेषज्ञों द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। परिणाम अंतिम आंसर की के आधार पर घोषित होगा।

15:50 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का शुल्क

सीटीईटी आंसर-की के प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा। आपत्ति के साथ प्रमाण भी अपलोड करना जरूरी है।

15:21 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: सीटेट के पासिंग मार्क्स

सीटीईटी 2026 में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे। वहीं SC, ST, OBC और PwD वर्ग के लिए न्यूनतम 82 अंक आवश्यक हैं।

14:47 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: आंसर-की कैसे होगी डाउनलोड

सीटीईटी 2026 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। लॉगिन के बाद सेट A, B, C या D के अनुसार आंसर की देखी जा सकेगी।

14:15 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: किस कक्षा के लिए होती है सीटीईटी परीक्षा

सीटीईटी में दो पेपर का विकल्प होता है पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित किया जाता है। दोनों स्तर के लिए पात्रता चाहने वाले उम्मीदवारों को दोनों पेपर देने होते हैं।

13:31 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: सीटीईटी 2026 किस मोड मे आयोजित हुई थी ?

CTET 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर आधारित आयोजित हुई थी। दोनों पेपर के लिए अलग-अलग आंसर की जारी होगी।

13:14 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: आंसर-की के साथ और क्या जारी होगा ?

सीटीईटी 2026 आंसर की के साथ अभ्यर्थियों की स्कैन की गई OMR शीट भी अपलोड की जाएगी। इससे उम्मीदवार अपने संभावित अंक की गणना कर सकेंगे।

13:07 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: उम्मीदवार दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

सीटीईटी 2026 फाइनल आंसर-की जारी करने से पहले, सीबीएसई प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा और इसके बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। तय समय सीमा में उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

13:01 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: कहां जारी होगी सीटीईटी 2026 आंसर-की

सीबीएसई द्वारा सीटीईटी 2026 आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी, जिसे उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और बताई गई प्रक्रिया का पालन कर डाउनलोड कर सकेंगे।

12:55 (IST) 18 Feb 2026

CTET Answer Key 2026 LIVE Update: कब जारी होगी आंसर-की

सीटीईटी 2026 फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी होने वाली है। परीक्षा 7 और 8 फरवरी को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी।