CTET Answer Key 2026 Date, Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (CTET 2026) फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। सीटीईटी 2026 आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी होगी, जिसे उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया के जरिए पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।

सीबीएसई द्वारा फरवरी सत्र में आयोजित की गई सीटीईटी परीक्षा का यह 21 वां संस्करण था, जिसकी परीक्षा 7 और 8 फरवरी को देशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

सीटीईटी 2026 का क्या-क्या होगा जारी?

सीबीएसई द्वारा सीटीईटी 2026 की प्रोविजन आंसर-की के साथ सभी सभी प्रश्नों के आधिकारिक उत्तर, ओएमआर शीट की कॉपी, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और ऑब्जेक्शन विंडो लिंक को जारी किया जाएगा। इन सब के जरिए उम्मीदवार अपनी OMR शीट और आंसर की का मिलान कर सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकेंगे।

CTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CTET February 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. लॉगिन विवरण (रोल नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर की PDF दिखाई देगी।

स्टेप 5. डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

स्टेप 6. डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आंसर की जारी होने के बाद एक्टिव होगा।

CTET February 2026 Answer Key पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

सीटीईटी 2026 प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा।

उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों की टीम सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और यदि आपत्ति सही पाई जाती है, तो उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी और उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।

CTET पासिंग मार्क्स क्या हैं?

सामान्य वर्ग: 150 में से 90 अंक (60%)

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwD): 55% अंक

CTET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को आजीवन वैधता वाला प्रमाणपत्र मिलता है, जिससे वे केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कब आएगा CTET 2026 रिजल्ट?

पिछले ट्रेंड के अनुसार, आंसर की जारी होने के 2-3 सप्ताह के भीतर रिजल्ट घोषित किया जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह तक परिणाम जारी किया जा सकता है।

