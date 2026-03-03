CTET Answer Key 2026 Date, Time, Link LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीएसई किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सीटीईटी 2026 आंसर-की जारी कर सकता है। आंसर-की जारी होने के बाद, इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे।

कब हुई थी सीटीईटी 2026 परीक्षा?

CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के 140 शहरों में किया गया था। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी, जो इस प्रकार है।

पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक

सीबीएसई ने दो परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा 1 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी।

आंसर की के साथ खुलेगी ऑब्जेक्शन विंडो

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की विंडो भी एक्टिव कर दी जाएगी। उम्मीदवार 2 से 3 दिनों के भीतर निर्धारित समय सीमा में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क: 1000 (नॉन-रिफंडेबल)

केवल निर्धारित समय में और ऑनलाइन माध्यम से की गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। ईमेल, डाक या अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी और बिना शुल्क के की गई चुनौती मान्य नहीं होगी।

उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई भुगतान सहित चुनौतियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो अंतिम आंसर की में संशोधन किया जाएगा।

CTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें ?

CTET आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “CTET February 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर आंसर की की PDF प्रदर्शित होगी।

स्टेप 5: इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

स्टेप 6: डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आंसर की जारी होने के बाद एक्टिव होगा।

CTET 2026 आंसर की से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की और परिणाम की घोषणा की जाएगी।

