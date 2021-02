CTET Answer Key 2021: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से CTET आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आंसर की को चुनौती दे सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने और इसके खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का विकल्प 21 फरवरी, 2021 तक खुला रहेगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा है कि 31 जनवरी 2021 को आयोजित CTET JAN 2021 में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की OMR उत्तर पुस्तिका और आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट www.ctet.nic.in पर 19.02.2021 से 21.02, 2021 (शाम 5:00 बजे तक) उपलब्ध होंगी।

सीबीएसई ने कहा है कि किसी भी उत्तर के लिए चैलेंज करने के लिए, उम्मीदवारों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से 1000 का भुगतान करना होगा। बोर्ड ने आगे कहा कि यह शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा, हालांकि, “यदि बोर्ड द्वारा चुनौती को स्वीकार किया जाता है यानी यदि आंसर की में विषय विशेषज्ञों द्वारा कोई गलती दिखाई देती है, तो शुल्क वापस किया जाएगा,”

CTET Answer Key 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: कैंडिडेट्स “ Downloading of OMR Sheet and Answer Key for CTET January 2021” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: CTET 2021 आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: कैप्चा में दिया गया सेफ्टी पिन दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 5: अब CTET Answer Key 2021 आपके सामने होगी कैंडिडेट्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं।