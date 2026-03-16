CTET 2026 Result Date LIVE Updates: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। पिछले ट्रेंड के अनुसार CTET फरवरी 2026 परीक्षा का परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह या अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

सीबीएसई द्वारा आयोजित इस परीक्षा में देशभर के लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर या आवेदन संख्या और जन्म तिथि की मदद से परिणाम देख पाएंगे।

CTET मार्किंग स्कीम

सीटेट परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है।

कुल प्रश्न: 150

कुल अंक: 150

नेगेटिव मार्किंग: नहीं

उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की के आधार पर अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम फाइनल आंसर की के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

CTET 2026 पासिंग मार्क्स

सीटेट परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक इस प्रकार निर्धारित हैं:

सामान्य वर्ग: 60% (90 अंक)

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwD): 55% (82.5 अंक)

यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति सही पाई जाती है तो उसे फाइनल आंसर की से हटाया जा सकता है और ऐसे प्रश्नों के अंक सभी उम्मीदवारों को दिए जाते हैं।

ऐसे चेक करें CTET Result 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CTET February 2026 Result” या “CTET Scorecard 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर / आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. अब Submit / Login बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड या प्रिंटआउट निकाल लें।

CTET सर्टिफिकेट की वैधता

सीटेट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाला CTET सर्टिफिकेट अब आजीवन (Lifetime) मान्य होता है। इसका उपयोग उम्मीदवार केंद्र सरकार के स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई राज्य सरकारों के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए कर सकते हैं।

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