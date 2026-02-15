केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) भारत में टीचिंग फील्ड में बेहतर करियर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। सीटीईटी परीक्षा के जरिए शिक्षक बनने के कई रास्ते खुल जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की सीटीईटी परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट को एक आजीवन सर्टिफिकेट प्रदान होता है जिसके आधार पर वह केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के स्कूलों में निकलने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं।

सीटीईटी पास करने के बाद करियर विकल्प

इसके अलावा भी सीटीईटी परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों के पास कई करियर विकल्प होते हैं। सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा 7 और 8 फरवरी को आयोजित की गई थी। कैंडिडेट्स को अब इसकी प्रोविजनल आंसर की का इंतजार है। इसके बाद उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार करेंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट्स के पास सिर्फ सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का विकल्प ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी आपके पास कई करिअर विकल्प होते हैं। आइए जानते हैं सीटीईटी उत्तीर्ण करने के बाद क्या हैं करियर विकल्प?

CTET Answer Key 2026: सीटीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी होने की यह है संभावित तारीख, जानें कब घोषित होगा परिणाम

केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक

सीटीईटी पास करने के बाद सबसे पहले तो उम्मीदवारों की कोशिश यह होती है कि केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी मिल जाए। उम्मीदवार सीटीईटी के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के साथ-साथ आर्मी/पैरामिलिट्री स्कूल में भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इन स्कूलों में PGT (Primary Teacher) और TGT (Trained Graduate Teacher) के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार के स्कूलों में भी शिक्षक की नौकरी

सीटीईटी पास करने के बाद कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के अलावा राज्य सरकार के स्कूलों में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई राज्य सरकारें CTET को मान्यता देती हैं। हालांकि सीटीईटी पास करने के बाद भी आपको राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होना होता है। कई राज्य ऐसे हैं जो अलग से शिक्षक भर्ती परीक्षा की योग्यता रखते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में UP Super TET, DSSSB, आदि शामिल है।

ऑनलाइन टीचिंग/कोचिंग शुरू कर सकते हैं

सीटीईटी पास करने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का काम भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं जिसमें ऑनलाइन और डिजीटल क्लासेस हो सकती हैं। साथ ही YouTube/EdTech प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर बनना भी एक करियर विकल्प है।

स्टडी मटेरियल बनाना

सीटीईटी पास करने के बाद उम्मीदवारों के पास एक यह भी विकल्प होता है। प्रत्येक कक्षा में पढ़ाई के लिए अच्छी शैक्षिक सामग्री की जरूरत होती है। अगर आपने सीटीईटी पास कर लिया है तो आप शैक्षिक सामग्री निर्माता के रूप में भी काम कर सकते हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार पाठ्यपुस्तकों, आनलाइन पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रभावी शिक्षण सामग्री विकसित करते हैं। कई कोचिंग संस्थान भी आकर्षक वेतन पैकेज पर फ्रीलांस और फुलटाइम शैक्षिक सामग्री निर्माता की नियुक्ति करते हैं।