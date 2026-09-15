CTET Exam Date 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की तारीख का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET की 22वीं परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा अब 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन यानी OMR आधारित मोड में होगी।

पहले सीटेट 2026 परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित थी लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। अब CBSE ने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए दिसंबर में परीक्षा कराने का फैसला किया है।

CTET 2026 परीक्षा कब होगी?

सीबीएसई के ताजा नोटिस के अनुसार, सीटीईटी 2026 की 22वीं परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा दो दिनों में होगी और पेपर 1 तथा पेपर 2 के लिए अलग-अलग शिफ्ट निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख की जानकारी करीब 15 दिन पहले दी जाएगी। वहीं, परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगा।

CTET 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या है?

CTET में दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए होता है।

पेपर किसके लिए प्रश्न अंक समय पेपर 1 कक्षा 1-5 शिक्षक 150 MCQ 150 2 घंटे 30 मिनट पेपर 2 कक्षा 6-8 शिक्षक 150 MCQ 150 2 घंटे 30 मिनट

CTET परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।

CTET Paper 1 में कौन-कौन से विषय होंगे?

पेपर 1 में कुल चार प्रमुख सेक्शन होते हैं:

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र

गणित

पर्यावरण अध्ययन

भाषा I और भाषा II

प्रत्येक सेक्शन में 30 प्रश्न होते हैं। कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के होते हैं।

CTET Paper 2 का पैटर्न क्या है?

पेपर 2 में भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें:

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र – 30 प्रश्न

भाषा I – 30 प्रश्न

भाषा II – 30 प्रश्न

गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान – 60 प्रश्न

उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और जिस स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, उसके अनुसार Paper 2 का संबंधित विषय चुनते हैं।

CTET में कितने अंक लाने पर पास माना जाएगा?

सीटेट में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्यतः 60 फीसदी या उससे अधिक अंक हासिल करना क्वालिफाइंग माना जाता है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट का प्रावधान है।

हालांकि, सीटीईटी में क्वालिफाई करना अपने आप में शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं है। यह शिक्षक नियुक्ति के लिए जरूरी पात्रता शर्तों में से एक है। संबंधित भर्ती में अलग से चयन प्रक्रिया और अन्य पात्रता मानदंड लागू हो सकते हैं।

CTET 2026 सिटी स्लिप कब आएगी?

सीबीएसई की नई व्यवस्था के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा शहर और आवंटित परीक्षा तारीख की जानकारी परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद एडमिट कार्ड में उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण मिलेगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे CTET से जुड़े अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

CTET 2026 एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

सीटेट 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब दो दिन पहले जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।