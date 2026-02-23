CTET Provisional Answer Key 2026 Date, Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2026 फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर-की किसी भी समय जारी की जा सकती है। बोर्ड आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट (OMR शीट) भी जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। सीटीईटी 2026 आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
7 और 8 फरवरी को हुई थी परीक्षा
CTET 2026 फरवरी सत्र की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को दो शिफ्ट में ऑफलाइन (पेन एंड पेपर मोड) में किया गया था। परीक्षा में:
पेपर-I (कक्षा I–V के लिए)
पेपर-II (कक्षा VI–VIII के लिए)
शामिल थे। देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।
आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद CBSE उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने की विंडो भी खोलेगा। उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।
प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा (आमतौर पर प्रति प्रश्न शुल्क लिया जाता है)। यदि उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो जमा किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी।
ऐसे डाउनलोड करें CTET Answer Key 2026
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “CTET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. लॉग-इन करने के बाद आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5. PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
ऐसे करें अपने अंक का अनुमान
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
कुल प्रश्न: 150
अधिकतम अंक: 150
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 60% (90 अंक) और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
कब जारी होगा रिजल्ट?
आंसर-की पर आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। इसके कुछ दिनों बाद ही CTET 2026 का परिणाम घोषित होने की संभावना है। रिजल्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा।
CTET 2026 फरवरी सत्र की परीक्षा 7 और 8 फरवरी को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा ऑफलाइन (पेन एंड पेपर मोड) में दो शिफ्ट में हुई। लाखों उम्मीदवारों ने पेपर-I और पेपर-II में भाग लिया। पेपर-I कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए जबकि पेपर-II कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था। अब अभ्यर्थियों को आंसर-की का इंतजार है।
