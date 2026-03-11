CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 सत्र की प्रोविजनल आंसर-की जारी करने वाला है। जिन उम्मीदवारों ने CTET 2026 परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर-की के साथ अपनी ओएमआर रिस्पॉन्स शीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

सीबीएसई ने सीटीईटी 2026 फरवरी सत्र की परीक्षा का आयोजन 07 और 08 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्ट में किया था। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे।

CTET Answer Key 2026 कब जारी होगी

रिपोर्ट्स के अनुसार सीटीईटी 2026 प्रोविजनल आंसर-की मार्च के तीसरे सप्ताह में किसी भी दिन जारी की जा सकती है और इसके बाद उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा।

आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद CBSE सभी चुनौतियों की समीक्षा करेगा और फिर फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। इसके आधार पर CTET Result 2026 मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल 2026 में घोषित किया जा सकता है।

CTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “CTET Feb 2026 Answer Key and Response Sheet” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर-की और OMR रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

सीटीईटी 2026 की आंसर-की सेट-वाइज और विषय-वाइज दोनों पेपर (Paper 1 और Paper 2) के लिए जारी की जाएगी।

CTET 2026 Answer Key पर आपत्ति कैसे दर्ज करें

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार यदि किसी उत्तर को गलत मानते हैं तो उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क जमा करना होगा और आपत्ति दर्ज करते समय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या तर्क देना होगा। उम्मीदवारों के लिए आपत्ति विंडो 2 से 3 दिन तक खोली जाएगी। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो फाइनल आंसर-की में सुधार किया जाएगा।

Live Updates