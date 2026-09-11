CSIR UGC NET Result 2026: जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने Joint CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट और रैंक जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम और रैंक चेक कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस नीचे दी गई है।

उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा। एनटीए ने रिजल्ट और रैंक से संबंधित नोटिस अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी किया है।

CSIR UGC NET June 2026 Result: 29 अगस्त को जारी हुए थे स्कोर

एनटीए ने ज्वाइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के स्कोर 29 अगस्त 2026 को जारी किए थे। अब एजेंसी ने उम्मीदवारों के रिजल्ट और रैंक की घोषणा कर दी है। अभ्यर्थी अपने स्कोरकार्ड में परीक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

CSIR UGC NET Result 2026 कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे बताए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट और रैंक चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Joint CSIR-UGC NET June 2026 Result/Score Card से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट और रैंक स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट में दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करें।

स्टेप 6. अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 7. भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्टेप 8. यहां देखें CSIR UGC NET Result 2026 का डायरेक्ट लिंक

स्कोरकार्ड में क्या चेक करें?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड में दर्ज सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए। खासतौर पर अपना नाम, परीक्षा से संबंधित विवरण, प्राप्त स्कोर और रैंक आदि जानकारी ध्यान से देख लें।

आगे क्या करना होगा?

सीएसआईआर-यूजीसी नेट रिजल्ट और रैंक जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने स्कोर और रैंक के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। जिन अभ्यर्थियों को फेलोशिप, उच्च शिक्षा या संबंधित अकादमिक प्रक्रिया में इस स्कोर की जरूरत है, उन्हें संबंधित संस्थान या अथॉरिटी की ओर से जारी निर्देशों को ध्यान से देखना चाहिए।

Final Answer Key भी जारी

ज्वाइंट सीएसाईआर-यूजीसी नेट जून 2026 के लिए एनटीए ने फाइनल आंसर-की से संबंधित नोटिस भी जारी किया है। आधिकारिक पोर्टल के पब्लिक नोटिस सेक्शन में रिजल्ट और रैंक, स्कोर तथा फाइनल आंसर की से जुड़े अलग-अलग नोटिस उपलब्ध हैं। इससे उम्मीदवार अपने रिजल्ट से पहले जारी की गई फाइनल आंसर की से भी परीक्षा के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड सुरक्षित रखें। यदि किसी संस्थान में आगे प्रवेश, फेलोशिप या अकादमिक प्रक्रिया के दौरान स्कोरकार्ड मांगा जाता है तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही भविष्य में जारी होने वाले आधिकारिक नोटिस और निर्देशों को नियमित रूप से चेक करते रहें।