CSIR UGC NET December 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 (CSIR-UGC NET December 2026) के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यह राहत उन अभ्यर्थियों के लिए अहम है, जो पहले तय समयसीमा में रजिस्ट्रेशन या आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

एनटीए के अपडेट के अनुसार, परीक्षा के लिए अब तक 2,23,395 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से 1,76,616 उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान भी पूरा कर लिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

CSIR UGC NET 2026: नई तारीखें देखें

विवरण संशोधित जानकारी परीक्षा जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम समयसीमा रात 11:50 बजे फीस भुगतान की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in

CSIR UGC NET 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. Joint CSIR-UGC NET December 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

उम्मीदवार आवेदन में भरी गई जानकारी को सबमिट करने से पहले ध्यान से जांच लें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या भुगतान संबंधी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए आवेदन समय रहते पूरा करना बेहतर रहेगा।

CSIR UGC NET परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है?

जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा विज्ञान से जुड़े विषयों में शोध और उच्च शिक्षा के अवसरों के लिए आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की पात्रता जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरशिप और पीएचडी में प्रवेश जैसे उद्देश्यों के लिए निर्धारित की जाती है। पात्रता का प्रकार संबंधित नियमों और उम्मीदवार के परिणाम पर निर्भर करता है।