नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा का परिणाम शनिवार (29 अगस्त 2026) को जारी कर दिया। इसी के साथ लाखों उम्मीदवारों का इंतजार भी खत्म हो गया। कैंडिडेट्स को कई हफ्तों से रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वह ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 के परिणाम के साथ-साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है। उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। एनटीए की ओर से पहले फाइनल आंसर की जारी की गई और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया गया।

1.50 कैंडिडेट्स बैठे थे परीक्षा में

एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 17 और 18 जुलाई को आयोजित की गई सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा के लिए कुल 1,87,739 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 1,50,057 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यानी करीब 80 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जबकि बाकी किसी वजह से परीक्षा में नहीं बैठ पाए।

CSIR UGC NET June 2026: How to download Marksheet?

सीएसआईआर यूजीसी नेट का रिजल्ट चेक करने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है।

स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. अब वेबसाइट के होम पेज पर ही Candidate Activity सेक्शन में Release of Scores for Joint CSIR UGC NET June 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब एक नया पेज ओपन होगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और Log in पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया

सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स की परीक्षा में परफॉर्मेंस के आधार पर उनका क्वालिफाइंग स्टेटस तय होगा। जो कैंडिडेट्स JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं, वे इंस्टीट्यूशन और फेलोशिप के लागू नियमों के तहत रिसर्च फेलोशिप के मौकों के लिए अपनी एलिजिबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग संबंधित एलिजिबिलिटी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हैं, वे CSIR-UGC NET नियमों के तहत एकेडमिक मौकों का भी फायदा उठा सकते हैं।

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देश में तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए विद्यार्थियों में मारामारी रहती है। दूसरी ओर, तकनीकी संस्थानों में हर साल लाखों सीटें खाली रह जाती हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025-26 में 34.15 लाख सीटों में से 25.57 लाख पर ही दाखिले हुए। यानी साढ़े आठ लाख से अधिक सीटें खाली रह गईं। वहीं, एआइसीटीई से संबद्ध तकनीकी संस्थानों की संख्या में में तीन वर्षों 330 से अधिक बढ़ी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…