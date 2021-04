बिहार पुलिस में भर्ती का रिजल्ट जारी, 29,618 कैंडिडेट्स ने पास की परीक्षा, ऐसे करें चेक

केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने कॉन्स्टेबल चालक पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की। उम्मीदवार CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। बिहार पुलिस चालक परीक्षा 3 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। कांस्टेबल चालक पदों की लिखित परीक्षा में कुल 29618 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है। योग्य उम्मीदवार आगे के सलेक्शन राउंड, यानी शारीरिक योग्यता / एंड्योरेंस टेस्ट (पीईटी) के लिए उपस्थित हो सकते हैं। पीईटी परीक्षा मई 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है।

How to download the result

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘result link’ मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।

इस फाइल में आपका रिजल्ट है। आप इसे डाउनलोड कर लें और अपना रोल नंबर चेक करें।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://csbc.bih.nic.in/Advt/Notice-15-04-2021.pdf है।