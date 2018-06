CSBC, Bihar Police Result 2017: बिहार कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

CSBC, Bihar Police Constable Result 2017-18: Central Selection Board of Constable, CSBC ने बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। CSBC ने चयनित उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर घोषित किए हैं। नतीजे आप csbc.bih.nic.in पर लॉगइन करके देख सकते हैं। Bihar Constable Recruitment 2017 कें यह फाइनल रिजल्ट्स है। गत वर्ष यानी 2017 में बिहार पुलिस ने 9900 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। फाइनल लिस्ट में 9,839 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2017 में जारी किया गया था। चलिए जानते हैं लिस्ट देखने का तरीका।

सबसे पहले लॉगइन करें वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर। होम पेज पर आपको ‘Results: Finally selected candidates for the post of Constable in Bihar Police. (Advt. 01/2017)’ का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल खुलेगी। फाइल में उपलब्ध महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। इसके बाद नीचे स्कॉर्ल करने पर चयनित उम्मीदवारों की सूची खुल जाएगी। इसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। अपना रोल नंबर देखने के लिए कीबोर्ड से ‘Ctrl+F’ सिलेक्ट करें और फिर अपना रोल नंबर टाइप करें।

बता दें इन पदों के लिए CSBC को 11,29,473 से ज्यादा आवेदन मिले थे। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर अगले चरण की ‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ के लिए चुना गया। भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 15 और 22 अक्टूबर 2017 को हुआ था। वहीं महिला सिपाही पदों के लिए परीक्षा 17 दिसंबर 2017 और एसआई पदों के लिए परीक्षा 11 मार्च 2018 को हुई। 9 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2017 में जारी किया गया था। इसके तहत जिला पुलिस, रेल जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य पुलिस इकाईयों में सिपाही पदों पर भर्ती होनी है।

