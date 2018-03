बिहार पुलिस 9900 सिपाही भर्ती: CSBC ने बढ़ाई PET की तारीक, यहां जानें

सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने 9900 सिपाही पदों पर भर्ती के संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सिपाही पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मापतौल (PST) जारी है। इसी बीच अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच-माप परीक्षण के क्रम में कुछ महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच-माप परीक्षण की तिथि में उनके अनुरोध पर बदलाव किए गए हैं। इन महिला उम्मीदवारों की शारीरिक जांच-माप दिनांक 28.03.2018 को 11.00 बजे निर्धारित किया जाता है। अभ्यर्थियों को बताए गए दिन और समय पर उपस्थित होना होगा। बता दें अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर उन्हें इसके बाद कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। CSBC ने उन महिला उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर की सूची जारी की है जिनके लिए शारीरिक जांच-माप का दिनांक 28.03.2018 निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थी इस सूची को CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए बताते हैं सूची देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले लॉगइन करें वेबसाइट https://csbc.bih.nic.in/ पर। होम पेज पर आपको “Important Notice: Regarding extension of PET date for Lady Candidates as per requests received, related to Advt. 01/2017” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सूची खुल जाएगी। सबसे पहले फाइल में दिए गए दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। सूची में अपना नाम देखने के लिए “Ctrl+F” टाइप करें और फिर सर्च बॉक्स में हिंदी में अपना नाम या रोल नंबर टाइप करें। ऐसे करके आप अपना नाम सीधे चेक कर सकेंगे।

बता दें बिहार पुलिस में 9,900 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती परीक्षा के नतीजे फरवरी महीने में जारी हुए थे। भर्ती परीक्षा 15 और 22 अक्टूबर को हुई थी। इस परीक्षा के लिए लगभग 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वहीं लिखित परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले़ उम्मीदवारों के लिए अब शारीरिक दक्षता और मापतौल की परीक्षाएं जारी हैं। फिजिकल इवैलुएशन टेस्ट (PET) 100 मार्क्स का है। इसमें रेस, शॉट पुट और हाई जम्प मुकाबलों को पूरा करना होता है।

