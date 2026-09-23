CRPF Sports Quota Recruitment 2026: खेलों में उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने स्पोर्ट्स कोटा भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती में हेड कांस्टेबल (जीडी) और कांस्टेबल (जीडी) के कुल 521 पद भरे जाएंगे। सीआरपीएफ का यह भर्ती अभियान, सामान्य भर्ती से अलग है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार की खेल उपलब्धियों और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की अहम भूमिका होगी। इस भर्ती में 22 खेल विधाओं को शामिल किया गया है।

CRPF Sports Quota Recruitment 2026: कब शुरू होंगे आवेदन

CRPF Sports Quota Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर 2026 सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

CRPF Sports Quota Recruitment 2026: खिलाड़ियों के लिए कितने पद हैं?

CRPF ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 521 रिक्तियों को दो पदों में बांटा है। इनमें 182 पद Head Constable (GD) और 339 पद Constable (GD) के हैं।

पद पुरुष महिला कुल हेड कांस्टेबल (जीडी) 150 32 182 कांस्टेबल (जीडी) 258 81 339 कुल 408 113 521

यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों के लिए है।

CRPF Sports Quota Vacancy: पुरुष 22 खेलों में खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

सीआरपीएफ की यह भर्ती खासतौर पर विभिन्न खेलों में उपलब्धि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए है। भर्ती में 22 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इनमें एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडीबिल्डिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वॉटर स्पोर्ट्स, वेटलिफ्टिंग, वुशु, कुश्ती और योग शामिल हैं।

खेल के हिसाब से कुछ प्रमुख पदों का वितरण इस प्रकार है:

खेल पद एथलेटिक्स 101 एक्वाटिक्स/स्विमिंग 60 शूटिंग 53 कबड्डी 27 कुश्ती 26 बॉक्सिंग 20 फुटबॉल 22 वॉलीबॉल 20 वॉटर स्पोर्ट्स 20 वुशु 20

अन्य खेलों में भी रिक्तियां निर्धारित की गई हैं।

खेल उपलब्धि सबसे अहम पात्रता

CRPF Sports Quota Recruitment में सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पूरी करना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार के पास निर्धारित अवधि में हासिल की गई मान्य खेल उपलब्धि भी होनी चाहिए।

भर्ती के लिए निर्धारित स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवधि 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2026 तक है। यानी इस अवधि में निर्धारित राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय, स्कूल या खेलो इंडिया स्तर की पात्र खेल उपलब्धियां रखने वाले उम्मीदवार संबंधित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

Head Constable और Constable के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता

दोनों पदों के लिए शिक्षा की शर्त अलग है।

हेड कांस्टेबल (जीडी): उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

कांस्टेबल (जीडी): उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।

इसके साथ उम्मीदवार को CRPF द्वारा निर्धारित खेल उपलब्धि संबंधी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 में दोनों पदों के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों और पात्र एक्स-सर्विसमैन को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

CRPF Sports Quota Eligibility: भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं

खिलाड़ियों के लिए इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात इसका चयन तरीका है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार चयन प्रक्रिया में सामान्य लिखित परीक्षा का चरण नहीं है।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), खेल परीक्षण और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा। मेरिट तैयार करने में उम्मीदवार की पात्र खेल उपलब्धियों के लिए दिए गए अंकों की भूमिका होगी।

CRPF Sports Quota Selection Process: क्या है चयन प्रक्रिया?

सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 को 6 अलग अलग चरणों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं।

पहला चरण- पहचान जांच

दूसरा चरण- डॉक्यूमेंटेशन

तीसरा चरण- पीएसटी

चौथा चरण- स्पोर्ट्स ट्रायल

पांचवा चरण- मेरिट

छठा चरण- मेडिकल परीक्षा

उम्मीदवारों को स्पोर्ट्स ट्रायल में सफल होना जरूरी होगा। हालांकि, ट्रायल के लिए अलग से अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं; मेरिट में खेल उपलब्धि के आधार पर मिलने वाले अंक महत्वपूर्ण होंगे।

बड़े खेल मंचों की उपलब्धियों को मिलते हैं अधिक अंक

सीआरपीएफ की खेल-आधारित भर्ती में उपलब्धि का स्तर महत्वपूर्ण है। खेल उपलब्धियों के आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए ओलंपिक स्तर की उपलब्धि को सबसे अधिक वेटेज वाली श्रेणियों में रखा गया है। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप/वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रीय खेल और अन्य निर्धारित प्रतियोगिताओं की उपलब्धियां आती हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले खिलाड़ियों को अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और उपलब्धि की श्रेणी को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों से जरूर मिलाना चाहिए।

CRPF Sports Quota Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

घटना तारीख आवेदन शुरू 12 अक्टूबर 2026, सुबह 9 बजे आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे आवेदन सुधार की अवधि 12 से 14 नवंबर 2026 स्पोर्ट्स अचीवमेंट की मान्य अवधि 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2026

CRPF Sports Quota Apply Online: आवेदन शुल्क कितना है?

सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

CRPF Sports Quota Salary: कितनी मिलेगी सैलरी?

पद के अनुसार वेतनमान अलग है।

पद पे लेवल वेतनमान हेड कांस्टेबल (जीडी) लेवल 4 25,500-81,100 कांस्टेबल (जीडी) लेवल 3 21,700-69,100

खिलाड़ियों को आवेदन से पहले क्या देखना चाहिए?

सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा में आवेदन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सिर्फ मेडल या प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं है। किस प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल की गई, किस स्तर पर हासिल की गई और वह निर्धारित अवधि में आती है या नहीं, इन सभी बातों की जांच जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, उम्र और शारीरिक मानकों की शर्तें भी पूरी करनी होंगी। एक उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले पद का चुनाव सावधानी से करना जरूरी है।