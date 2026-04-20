सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में कांस्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन और पायनियर) भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत आज (20 अप्रैल 2026) से हो गई है। कुल 9195 रिक्तियों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 20 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। करीब एक महीने तक चलने वाले इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं।

इन पदों के लिए निकली है भर्ती

सीआरपीएफ भर्ती 2026 की इस अधिसूचना के मुताबिक, कुल 9195 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा। इसमें 9,175 और कांस्टेबल (पायनियर विंग) के लिए, 20 वैकेंसी ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए निर्धारित हैं। इस भर्ती के लिए देशभर से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्समैन में ड्राइवर, कुक, बगलर, मोटर मैकेनिक व्हीकल जैसे कई पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इस भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन

पोस्ट शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता ड्राइवर मैट्रिकुलेशन या समकक्ष हेवी ट्रांसपोर्ट वाहन (HTV) ड्राइविंग लाइसेंस; भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक मोटर मैकेनिक (व्हीकल) मैट्रिक / 10वीं पास मैकेनिक मोटर व्हीकल में 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट + 1 वर्ष का अनुभव या 3 वर्ष का नेशनल/स्टेट अप्रेंटिसशिप + 1 वर्ष का अनुभव अन्य ट्रेड्समैन मैट्रिकुलेशन या समकक्ष संबंधित ट्रेड में दक्षता और कार्य अनुभव होना आवश्यक पायनियर (मेसन / इलेक्ट्रिशियन) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव; ITI सर्टिफिकेट वरीयता प्राप्त

भर्ती की उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। कांस्टेबल (ड्राइवर) के लिए कैंडिडेट की उम्र 21-27 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं अन्य पदों के लिए उम्मीदवार 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। एससी/एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी।