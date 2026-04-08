सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में जाकर देश की सेवा करने का मौका तलाश रहे युवाओं के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। दरअसल, CRPF कांस्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन और पायनियर) रिक्रूटमेंट 2026 की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक, कुल 9195 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 अप्रैल से होगी जो कि 19 मई 2026 तक चलेगी।

रिक्त पदों की संख्या

सीआरपीएफ भर्ती 2026 की इस अधिसूचना के मुताबिक, कुल 9195 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा। इसमें 9,175 और कांस्टेबल (पायनियर विंग) के लिए, 20 वैकेंसी ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए निर्धारित हैं। इस भर्ती के लिए देशभर से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्समैन में ड्राइवर, कुक, बगलर, मोटर मैकेनिक व्हीकल जैसे कई पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तिथि अधिसूचना जारी होने की तिथि 08 अप्रैल 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 20 अप्रैल 2026 आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 एडमिट कार्ड (PET/PST) CRPF वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा

भर्ती की उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। कांस्टेबल (ड्राइवर) के लिए कैंडिडेट की उम्र 21-27 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं अन्य पदों के लिए उम्मीदवार 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए।