केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (FRPF) द्वारा जारी की गई सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पायनियर विंग भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 19 मई 2026 है। जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया यहां दी गई है।

सीआरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9195 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए आज अंतिम मौका है।

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: मुख्य बातें

प्रमुख बातें विवरण भर्ती बोर्ड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) पद का नाम कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन कुल पद 9195 आवेदन मोड ऑनलाइन आवेदन शुरू 20 अप्रैल 2026 अंतिम तिथि 19 मई 2026 शैक्षिक योग्यता 10वीं पास आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: प्रमुख तिथियां

प्रक्रिया तिथि आवेदन शुरू होने की तिथि 20 अप्रैल 2026 आवेदन की अंतिम तिथि : 19 मई 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 करेक्शन विंडो 21 से 23 मई 2026 परीक्षा तिथि जल्द जारी होगी एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले रिजल्ट परीक्षा के कुछ दिन बाद

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 100 रुपये एससी/एसटी कोई शुल्क नहीं सभी महिला उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं

भुगतान का तरीका: उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट आदि के जरिए फीस जमा कर सकते हैं।

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: आयु सीमा

पद का नाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु ड्राइवर 21 वर्ष 27 वर्ष अन्य पदों के लिए 18 वर्ष 23 वर्ष

आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: पदों का नाम और संख्या

पद का नाम पुरुष महिला कांस्टेबल (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन) 9096 79 कांस्टेबल (ट्रेड्समैन – पायनियर विंग) 20 —

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

कांस्टेबल (ड्राइवर): उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

कांस्टेबल मोटर मैकेनिक: 10वीं पास के साथ 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट जरूरी है।

अन्य ट्रेड्स: 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। संबंधित ट्रेड में अनुभव या दक्षता होना आवश्यक है।

पायनियर विंग: 10वीं पास के साथ संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव जरूरी है।

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा:

सीबीटी परीक्षा

पीईटी और पीएसटी

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

CRPF Tradesman Recruitment 2026 में आवेदन कैसे करें

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट CRPF Official Website पर जाएं।

स्टेप 2. Recruitment सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

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