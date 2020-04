Coronavirus Tips Google Doodle: कोरोना वायरस पर गूगल डूडल, ऐसा दिख रहा है अब Google

Coronavirus Tips, Symptoms, Prevention Google Doodle: गूगल ने आज दुनियाभर में फैली महामारी को लेकर डूडल बनाया है। इस डूडल में गूगल ने वायरस को दिखाने की कोशिश की है। गूगल ने इसके साथ ही हर्ट और म्यूजिक का सिंबल भी दिखाया है। डूडल ने Google में कोरोना वायरस को दिखाया है। दुनियाभर में कोरोना वायरस के करीब 10.5 लाक पॉजिटिव केस आ चुके हैं। वहीं अकेले अमेरिका में 2.5 लाख पॉजिटिव केस आ चुके हैं। दुनियाभर में अब तक 50 हजार से ज्यादा लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसे रोकने के लिए भारत समेत कई देश में लॉकडाउन लगाया गया है।

जब आप डूडल पर क्लिक करेंगे तो नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहां इस वायरस से बचने के उपायों को बताया गया है। इसमें सबसे पहले Stay Home आता है। मतलब घर पर ही रहें। इसके बाद KEEP a safe distance आता है। मतलब एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तीसरे नंबर पर है WASH hands often, मतलब अपने हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर बाद धोते रहें। चौथे नंबर पर COVER your cough आता है। इसका मतलब है कि खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करें। सबसे आखिर में SICK आता है। इसका मतलब है कि अगर आपको लगे कि आपकी तबियत खराब हो रही है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।

