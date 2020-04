गूगल के डूडल की खास पहचान है क्योंकि वह हर किसी बड़े इवेंट पर कुछ न कुछ बनाता है। आज भी गूगल ने खास डूडल बनाया है। आज का डूडल उन योद्धाओं को समर्पित है जो कि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब कोरोना वॉरियर्स को गूगल ने आज डूडल के माध्यम से धन्यवाद बोला है। जब आप गूगल खोलेंगे तो आपको Google एक नए अंदाज में लिखा दिखाई देगा। Google में पहले G के पैर लगे हैं। दूसरे वाले O के ऊपर लाल रंग का दिल बना है। इसके अलावा आखिर में e को तो पूरा ही बदल दिया है। इसके माध्यम से गूगल ने लिखा है To all doctors, nurses, and medical workers, thank you. जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च बार में thank you coronavirus helpers लिखा हुआ एक नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में महामारी फैली हुई है। दुनियाभर में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या करीब 18.5 लाख पहुंच गई है। वहीं करीब 4.2 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी 1.14 लाख से ज्यादा है। अगर भारत ही बात करें तो देश में 8,447 मामले सामने आए हैं। इनमें से 765 लोग ठीक हो चुके हैं और 273 लोगों की मौत हो चुकी है।

Coronavirus से जुड़ी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें: कोरोना वायरस से बचना है तो इन 5 फूड्स से तुरंत कर लें तौबा | जानिये- किसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं और किसे लगाना ही चाहिए |इन तरीकों से संक्रमण से बचाएं | क्या गर्मी बढ़ते ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस?