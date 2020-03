Coronavirus के चलते दिल्ली के स्कूल, कॉलेज बंद, जानिए CBSE Board एग्जाम होंगे या नहीं!

Coronavirus Outbreak News in Hindi: दिल्ली सरकार ने Coronavirus के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एहतियाती तौर पर गुरुवार (12 मार्च 2020) को बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमा घरों के बंद रहने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला किया गया। केजरीवाल ने कहा, ‘सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है।’ उन्होंने कहा कि ‘सरकारी, निजी कार्यालयों, शॉपिंग मॉलों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को संक्रमण मुक्त बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।’ हालांकि, इस फैसले का असर CBSE Board Exam के शेड्यूल पर नहीं पड़ेगा।

दरअसल, दुनियाभर में कोरोना वारयरस से संक्रमित और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में भी इस जानलेवा संक्रमण (COVID-19) से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक इससे छह लोग संक्रमित पाए गए हैं। देशभर में इसके अभी तक 73 मामले सामने आ चुक हैं। इन्हीं आंकड़ों को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने आज राज्य के सभी सार्वजनिक स्थान जहां अधिक लोग जमा होते हैं उन्हें 31 मार्च तक बंद रखने की घोषणा कर दी है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, निजी कार्यालयों और शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं।

All cinema halls,schools,colleges(where exams are not being held)will remain closed till March 31.

We hv made disinfecting all public places,govt/private offices n shopping malls,compulsory.Vacant flats of DUSIB to be used for quarantine : @ArvindKejriwal pic.twitter.com/vPEUgrwqst

