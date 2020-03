Coronavirus in India: देशव्‍यापी लॉकडाउन के दौरान स्‍टूडेंट्स के लिए घर बैठे मुफ्त में अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना का मौका है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NEAT के साथ मिलकर एक प्रोगाम तैयार किया है। इसे englishbolo नाम दिया गया है। यह एक मुफ्त कोर्स है जो ऑनलाइन टीचिंग के माध्‍यम से छात्रों को अपनी स्‍पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए बेहद मददगार है।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्‍होनें कहा, “हमेशा से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता था। NEAT, englishbolo के साथ मिलकर आपकी स्‍पोकन इंग्लिश को मुफ्त में बेहतर बनाने के लिए मौजूद है। इस मौके को जाने न दें। #Lockdown के दौरान इसका फायदा जरूर उठाएं। ”

Always wanted to learn spoken English?

NEAT in collaboration with English Bolo is here to help you speak in English fluently for FREE!

Don’t let this chance go, utilize your time during the #Lockdown21!

More: https://t.co/A8h1pYmIo5 pic.twitter.com/ioRgo9kxMx

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) March 30, 2020