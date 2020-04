Coronavirus in India Impact on Jobs, Education LIVE Updates: 10वीं, 12वीं के एग्जाम के अलावा NTA, JEE समेत इन पर पड़ा कोरोना का असर

Coronavirus in India Impact on Govt Jobs and Education Latest News Live Updates: देशभर में फैले कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण 10वीं 12वीं के एग्जाम टाल दिए गए हैं। वहीं जिन राज्यों में हो गए थे उनमें कॉपी चेक करने का काम चल रहा था, तो उसे भी टाल दिया गया है। अलग-अलग बोर्ड ने एग्जाम से जुड़े नोटिफिकेशन जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही देशभर में अलग अलग नौकरियों के लिए होने वाले एग्जाम और इंटरव्यू को भी टाल दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2020 और SBI क्लर्क प्री रिजल्ट 2020 को टाल दिया है। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) JEE Main 2020 परीक्षा के एडमिट कार्ड को 15 अप्रैल से जारी करेगी। अप्रैल में होने वाली परीक्षा को लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा अब मई के आखिर में आयोजित की जाएगी।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 19 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा स्थगित कर दी है। संशोधित तारीखों की घोषणा होना बाकी है। UPSC ने एहतियाती उपाय के रूप में कोरोना वायरस (COVID – 19) की मौजूदा स्थितियों के कारण घोषणा की है, उन्होंने सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा) के उम्मीदवारों के पर्सनैलिटी टेस्ट को टाल दिया था। पर्सनैलिटी टेस्ट की नई तारीखें उम्मीदवारों को बता दी जाएंगी।

