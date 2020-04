केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महामारी कोरोनावायरस प्रकोप और लॉकडाउन के चलते आईआईटी छात्रों को बड़ी राहत दी है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने रविवार, 26 अप्रैल 2020 को बताया कि प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही, IIITs में अंडग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स (undergraduate courses) के छात्रों को भी इस साल 10% की छूट दी गई है यानी यूजी कोर्स की ट्यूशन फीस में इस साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी को भी रोक दिया गया है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने रविवार को बताया कि, ‘IIT काउंसिल की स्थायी समिति और IIT के निदेशकों के साथ परामर्श के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे IIT अपने किसी भी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष 20-21 के लिए ट्यूशन शुल्क नहीं बढ़ा रही हैं।’ उन्होंने आगे बताया कि, ‘IIIT परिषद और समन्वय मंच की अध्यक्ष, स्थायी समिति के परामर्श के बाद, यह तय किया गया है कि जिन IIITs को केंद्र फंड देता है उनमें, स्नातक कार्यक्रम के लिए शिक्षण शुल्क में 10% की मानक बढ़ोतरी भी इस साल लागू नहीं की जाएगी।’

After consultation with Chairman, Standing Committee of IIIT Council & Coordination forum, it is decided that for centrally funded IIITs, standard hike of 10% in the tuition fee for Undergraduate program is also not being implemented this year: HRD Min Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ https://t.co/naRWaOZcjG

