Coronavirus: जेएनयू, डीयू, IIT-Kanpur समेत इन विश्वविद्यालयों से छात्रों को घर लौटने के निर्देश, फूड डिलीवरी की भी ‘No Entry’

दिल्ली स्कूलों और कॉलेजों के बाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में भी नॉवेल कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जेएनयू कैंपस में एहतिहात के तौर पर छात्रों को होस्टल छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन ने सोमवार 16 मार्च को सभी छात्रों को अपने घरों में लौटने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूनिवर्सिटी ने अगले नोटिस तक सभी सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठकों और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है।

वर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ‘हॉस्टल की सुविधाएं केवल मूल मेस सुविधा तक सीमित होंगी और विदेशी नागरिकों के लिए कुछ हॉस्टलों और उन छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी, जिनके पास हॉस्टल में रहने के लिए मान्य कारण है।’ विदेशी छात्र हॉस्टल में रुके हुए हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं, कि वे बाहर जाने से बचे और ज्यादा जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। इसके अलावा हॉस्टल में बाहर से आने वाले जानकारों की एंट्री और फूड डिलवरी पर भी रोक लगा दी है। कैंपस में COVOID-19 से बचने के लिए जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाए, इसकी निगरानी के लिए वरिष्ठ वार्डन की देख रेख में एक स्वयंसेवी समिति बनाने के लिए भी कहा गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के अलावा देशभर में ऐसे और भी शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप से बचाए रखने के लिए निर्देश जारी हुए हैं, देखें लिस्ट-

पंजाब यूनिवर्सिटी: पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार को कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाव उपाय के लिए कैंपस को बंद करने का आदेश दे दिया। पीयू प्रशासन ने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को घर जाने की सलाह दी। आदेश जारी होने की बाद शनिवार देर रात से ही कई स्टूडेंट्स अपने घर लौट गए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय: DU में 12 मार्च को ही 31 मार्च तक नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी थीं और लाइब्रेरी भी बंद कर दी गई थी। ऐसे में शिक्षकों के पास अपने घरों से काम करने का विकल्प है और वे इस अवधि का इस्तेमाल अपने लंबित शोध कार्य को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

आईआईटी-कानपुर: प्रशासन ने यहां के अंडर ग्रेजुएट, एमबीए, एमटेक, एमडेस और एमएस के पहले साल के छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। इसके लिए इन छात्रों को 19 मार्च तक का समय दिया गया है। हालांकि, पीएचडी और कई अन्य कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र जो कैंपस में मौजूद हैं, वो यहां 19 मार्च के बाद भी रुक सकते हैं।

IIT Kanpur: All undergraduate, MBA, & first year MTech/MDes/MS students are required to vacate the hostels by 19th March. Only PhD, second year MTech/MDes/MS and fifth year Dual Degree students already on campus are permitted to stay in the hostels after 19th March. #Coronavirus pic.twitter.com/jBBThKmG7e

