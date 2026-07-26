देश के टॉप आईआईएम (IIM) संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में एमबीए (MBA) जैसे कोर्सेस में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैट परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 03 अगस्त से सुबह 10 बजे शुरू होगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट करें।

कब आयोजित होगी परीक्षा?

कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 03 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 (शाम 5:00 बजे) तक चलेगा। इस एग्जाम के लिए जो भी उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करेंगे वह 29 नवंबर 2026 को देश भर में लगभग 170 शहरों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा तीन सेशन में आयोजित की जाएगी। CAT 2026 परीक्षा 21 IIM और FMS दिल्ली, SPJIMR, MDI गुरुग्राम, IITs और IIFT सहित दूसरे टॉप बिजनेस स्कूलों के लिए आयोजित होगी।

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एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

अधिसूचना के मुताबिक, CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा। कैट एग्जाम का एडमिट कार्ड 4 नवंबर, 2026 को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 29 नवंबर तक का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट का इंतजार जनवरी में खत्म हो सकता है। रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। कैट का स्कोरकार्ड 31 दिसंबर 2027 तक वैलिड रहेगा।

कैट के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

कैट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूशन से कम से कम 50% मार्क्स (SC/ST/PwD के लिए 45%) के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कोई अपर एज लिमिट नहीं है।

एग्जाम पैटर्न और आवेदन शुल्क

CAT 2026 के एग्जाम पैटर्न में किसी तरह के कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले साल वाला ही एग्जाम स्ट्रक्चर रहने की संभावना है। कैट एग्जाम में 68 सवाल होंगे जो तीन सेक्शन में बंटे होंगे – 24 वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC) में, 22 डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग (DILR) में, और 22 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (QA) में।

एग्जाम में सेक्शन के लिए 40 मिनट की सख्त टाइम लिमिट है, जिसमें कैंडिडेट एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। लगभग 70% सवाल मल्टीपल चॉइस सवाल (MCQs) होते हैं और 30% टाइप-इन-द-आंसर (TITA) सवाल होते हैं। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।