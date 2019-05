COMEDK UGET Result 2019: कॉमडेक का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

COMEDK Result 2019: Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka ने UGET 2019 रिजल्ट जारी कर दिया है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट 2019 को अब COMEDK वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स और रैंक यहां उपलब्ध हैं। इसमें छात्र का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, COMEDK UFET 2019 टेस्ट प्रवेश टिकट नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जन्म तिथि, कैटेगरी, फोटो आईडी प्रूफ डिटेल के साथ अन्य डिटेल भी होंगी। छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर रिजल्ट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

ऐसे चेक करें रिजल्ट: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर ही COMEDK UGET 2019 Result आ रहा होगा। उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां अपनी यूजर आईडी/एप्लीकेशन SEQ नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। स्टूडेंट्स यहां क्लिक करके सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

