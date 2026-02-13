नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज (14 फरवरी 2026) को कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकती है। हालांकि रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कोरकार्ड किसी भी समय जारी हो सकता है।

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। NTA की ओर से साफ किया गया है कि स्कोरकार्ड किसी भी उम्मीदवार को डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

रिजल्ट के लिए लॉगिन डिटेल्स

उम्मीदवारों को अपना कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2026 रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर Application Number और Password दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा।

CMAT 2026 परीक्षा और आंसर-की टाइमलाइन

परीक्षा तिथि: 25 जनवरी 2026

कुल अभ्यर्थी: 53,453

प्रोविजनल आंसर-की जारी: 31 जनवरी 2026

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 2 फरवरी 2026

प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क: 200 रुपये

आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई, जिसके बाद फाइनल आंसर-की तैयार की गई। रिजल्ट इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाएगा।

CMAT Result 2026 कैसे तैयार होता है?

रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है:

प्रोविजनल आंसर-की जारी

उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित

विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा

फाइनल आंसर-की प्रकाशित

अंतिम उत्तरों के आधार पर रिजल्ट तैयार

NTA के अनुसार, रिजल्ट घोषित होने के बाद आंसर-की से संबंधित किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही रिजल्ट की दोबारा जांच (Re-evaluation) या रीचेकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। परीक्षा रिकॉर्ड 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा।

CMAT Result 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Latest News” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. “CMAT 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. Application Number और Password दर्ज करें।

स्टेप 5. Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

जरूरी सूचना

केवल CMAT परीक्षा में शामिल होना पोस्ट-ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश की गारंटी नहीं देता। उम्मीदवारों को संबंधित संस्थानों की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

