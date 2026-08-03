CLAT 2027 Registration: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने आज यानी 3 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2027 (CLAT 2027) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

CLAT 2027 परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। इस वर्ष परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

CLAT 2027 Important Dates

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 3 अगस्त 2026 (सुबह 10 बजे) आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 CLAT 2027 परीक्षा 6 दिसंबर 2026 परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे

CLAT 2027 Registration: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. नया अकाउंट बनाकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी जानकारी भरें।

स्टेप 4. परीक्षा शहर और पसंदीदा NLU का चयन करें।

स्टेप 5. पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें।

स्टेप 6. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट (UG के लिए)

एलएलबी डिग्री/मार्कशीट (PG के लिए)

श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

CLAT 2027 Eligibility

यूजी प्रोग्राम के लिए उम्मीदवार ने 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक निर्धारित हैं, तो SC/ST वर्ग के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। जो छात्र 2027 में अपनी 12वीं की परीक्षा देंगे, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

पीजी प्रोग्राम के लिए उम्मीदवार के पास LL.B. या समकक्ष डिग्री हो। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 45% अंक आवश्यक हैं।

परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं

इस वर्ष CLAT 2027 का परीक्षा पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा। परीक्षा ऑफलाइन होगी और इसमें समझ पर आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

यूजी पेपर में निम्न विषय शामिल होंगे।

अंग्रेजी भाषा

समसामयिक मामले और सामान्य ज्ञान

कानूनी तर्कशक्ति

तार्किक क्षमता

मात्रात्मक तकनीकें

कितनी सीटों पर मिलेगा एडमिशन?

देश की 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) में CLAT स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

यूजी सीटें: लगभग 3,952 से 4,100

पीजी सीटें: लगभग 1,590

पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार कुल चयन दर 6% से भी कम रही है। ऐसे में इस बार भी कड़ी प्रतिस्पर्धा रहने की संभावना है।

CLAT 2027 Registration Direct Link