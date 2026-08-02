नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) का कंसोर्टियम सोमवार यानी 3 अगस्त से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो उम्मीदवार योग्य हैं वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में एडमिशन के लिए CLAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी दे दें कि CLAT देश के सबसे लोकप्रिय लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में से एक है। यह हर साल पांच साल के इंटीग्रेटेड LLB कोर्स और LLM प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। NLUs के अलावा, कई प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज और संस्थान भी एडमिशन के लिए CLAT स्कोर का इस्तेमाल करते हैं।

जो उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। इनमें एकेडमिक सर्टिफिकेट, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शामिल हैं। उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने से पहले ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन के नियम, फीस की जानकारी और दूसरे निर्देशों को भी पढ़ लेना चाहिए।

CLAT 2027 के लिए कैसे करना है आवेदन?

सबसे पहले CLAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

फिर CLAT 2027 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

अब अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक अकाउंट बनाएं।

इसके बाद लॉग इन करें और अपनी पर्सनल, एकेडमिक और कम्युनिकेशन से जुड़ी जानकारी भरें।

अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तय फॉर्मैट में अपलोड करें।

इसके बाद एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन भरें।

अंत में एप्लीकेशन सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

काउंसलिंग प्रोसेस पर होगा एडमिशन

भाग लेने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस और उसके बाद कंसोर्टियम द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रोसेस के आधार पर होगा। सीटें कैंडिडेट की रैंक, कैटेगरी और काउंसलिंग के दौरान दी गई पसंद के आधार पर अलॉट की जाएंगी।

चूंकि NLU सिस्टम के बाहर की कई यूनिवर्सिटीज भी CLAT स्कोर स्वीकार करती हैं, इसलिए यह परीक्षा छात्रों को देश भर में एडमिशन के कई अवसर देती है।

क्या है क्राइटेरिया?

इस एंट्रेंस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का कम से कम 45 प्रतिशत अंक (SC/ST/PwD के लिए 40%) के साथ 12वीं कक्षा (10+2) पास होना या उसमें शामिल होना जरूरी है। हालांकि इस एग्जाम के लिए उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है और किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स) के छात्र आवेदन कर सकते हैं।

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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) सोमवार, 3 अगस्त को सुबह 10 बजे कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर, 2026 को शाम 5 बजे तक सीएटी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें