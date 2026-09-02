CISF ASI Paramedical Admit Card 2026: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 के तहत होने वाले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन (DV) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आवेदक अपना हॉल टिकट CISF की भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया में ASI फार्मासिस्ट, ASI एक्स-रे तकनीशियन और ASI लैब तकनीशियन पद शामिल हैं। PST और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी। परीक्षाओं को निर्धारित की जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दी गई तारीख, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी ध्यान से जांच लें।

CISF ASI Paramedical Admit Card 2026 जारी

सीआईएसएफ ने 1 सितंबर 2026 को एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 के पीएसटी/डीवी चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था और इस चरण के लिए योग्य पाए गए हैं, वे अपने लॉगिन विवरण की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना पीएसटी/डीवी प्रक्रिया में प्रवेश को लेकर परेशानी हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार को हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना चाहिए।

14 सितंबर से शुरू होगा PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन 14 सितंबर 2026 से शुरू किया जाएगा। उम्मीदवार की व्यक्तिगत परीक्षा तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और सेंटर की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

किन पदों पर होगी भर्ती?

CISF की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पैरामेडिकल स्टाफ के तीन ASI पद, एएसआई (फार्मासिस्ट), एएसआई (एक्स-रे तकनीशियन) और एएसआई (लैब तकनीशियन) शामिल हैं। भर्ती अभियान में कुल 24 पद हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को CISF में नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

PST/DV के समय कौन-कौन से दस्तावेज ले जाएं?

उम्मीदवारों को सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर केंद्र पर नहीं जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और उनकी मांग के अनुसार फोटोकॉपी भी तैयार रखनी चाहिए।

उम्मीदवारों को ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ पीएसटी/डीवी एडमिट कार्ड 2026

वैध फोटो पहचान पत्र

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र

संबंधित कोर्स/ट्रेड की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

EWS प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

PwBD प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

हालिया पासपोर्ट साइज फोटो

भर्ती नोटिफिकेशन में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड और आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन के निर्देशों के अनुसार ही तैयार करनी चाहिए।

CISF ASI Paramedical Admit Card ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: Paramedical Staff Recruitment से संबंधित लिंक खोजें।

स्टेप 3: PST/DV Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें।

स्टेप 6: एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा तारीख, सेंटर और रिपोर्टिंग टाइम जैसी सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए।

एडमिट कार्ड में ये जानकारी जरूर चेक करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इन विवरणों को विशेष रूप से जांचें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और हस्ताक्षर

PST/DV की तारीख

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा/टेस्ट सेंटर का पता

जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवार के लिए विशेष निर्देश

अगर एडमिट कार्ड में कोई गंभीर गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवार को परीक्षा से पहले संबंधित CISF प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

PST में क्या होगा?

पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का उद्देश्य उम्मीदवार के निर्धारित शारीरिक मानकों की जांच करना है। उम्मीदवारों को अपने पद और भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा।

पीएसटी/डीवी से संबंधित अंतिम निर्देश उम्मीदवार के एडमिट कार्ड और भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों के अनुसार होंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रसारित अधूरी जानकारी के बजाय सीआईएसएफ के आधिकारिक निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

Document Verification क्यों है महत्वपूर्ण?

पीएसटी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी भर्ती प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इस चरण में उम्मीदवार द्वारा आवेदन के दौरान दी गई शैक्षणिक, श्रेणी और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी के प्रमाणपत्रों की जांच की जा सकती है।

अगर किसी उम्मीदवार के दस्तावेज निर्धारित पात्रता के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं या जरूरी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी मूल प्रमाणपत्र पहले से तैयार रखना जरूरी है।

CISF ASI Paramedical Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 8 जून 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 7 जुलाई 2026 पीएसटी/डीवी एडमिट कार्ड 1 सितंबर 2026 पीएसटी/डीवी प्रक्रिया शुरू 14 सितंबर 2026 कुल पद 24 भर्ती पद एएसआई फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून-जुलाई में पूरी हो चुकी थी और अब भर्ती का PST/DV चरण शुरू होने जा रहा है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

CISF ASI Paramedical PST/DV में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले सभी दस्तावेज एक फाइल में व्यवस्थित कर लेने चाहिए। एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान से देखें और संभव हो तो एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का रूट पता कर लें। साथ ही, एडमिट कार्ड की एक से अधिक प्रिंट कॉपी अपने पास रखना उपयोगी रहेगा। फोटो पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज भी पहले से तैयार रखें।

Direct link to download the CISF ASI Paramedical Admit Card 2026