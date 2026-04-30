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CISCE Result 2026 LIVE LIVE Updates: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) आज ICSE कक्षा 10 और ISC कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker पर भी परिणाम उपलब्ध रहेंगे।

इस वर्ष आईसीएसई कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक चली थीं। ISCE ने पश्चिम एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सभी परीक्षा केंद्रों पर ICSE और ISC 2026 की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

पिछले वर्ष 2025 में CISCE ने 30 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे। उस समय ICSE का कुल पास प्रतिशत 99.09% और ISC का पास प्रतिशत 99.02% दर्ज किया गया था। इसी ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी अप्रैल के अंत में रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं।

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही CISCE की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं।

ICSE/ISC Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं।

स्टेप 2: ICSE Class 10 या ISC Class 12 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4: ‘Show Result’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

आईसीएसई के साथ ही Jansatta.com/education पर अन्य बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जैसे CBSE Board Result 2026Jharkhand Board Result 2026 की लाइव अपडेट यहां मिलेगी।

Live Updates
10:05 (IST) 30 Apr 2026
ICSE 10th Result 2026 results.cisce.org LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं

इस वर्ष ICSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। देशभर के लाखों छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। CISCE बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के बाद अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। छात्रों और अभिभावकों में परिणाम को लेकर उत्साह बना हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने विषयवार अंक देख सकेंगे। इसके साथ कुल प्रतिशत और पास/फेल की स्थिति भी स्कोरकार्ड में दर्ज होगी। सभी छात्रों को सलाह है कि आधिकारिक वेबसाइट से ही परिणाम देखें।

10:05 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: क्या जारी होगी टॉपर्स लिस्ट

CISCE आमतौर पर ICSE और ISC परीक्षाओं के टॉपर्स की अलग सूची जारी नहीं करता। बोर्ड मेरिट आधारित प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए टॉपर लिस्ट प्रकाशित करने से बचता है। हालांकि कई स्कूल अपने स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी साझा करते हैं। 2025 में कई छात्रों ने 99 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे। छात्र अपने स्कूल और क्षेत्रीय स्तर पर टॉपर के रूप में पहचाने गए। इस बार भी शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर सभी की नजर रहेगी।

10:00 (IST) 30 Apr 2026

ICSE 10th Result 2026 results.cisce.org LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट

ICSE 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को results.cisce.org वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर ICSE Class 10 Result 2026 लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद ‘Show Result’ बटन दबाते ही रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा। छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य में एडमिशन और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना जरूरी है। गलत जानकारी भरने पर रिजल्ट नहीं खुलेगा, इसलिए सावधानी रखें।

10:00 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: पिछले साल कैसा रहा छात्रों का प्रदर्शन

पिछले वर्ष 2025 में CISCE ने ICSE और ISC दोनों कक्षाओं के परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किए थे। ICSE कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 99 प्रतिशत से अधिक रहा था, जबकि ISC कक्षा 12 का रिजल्ट भी शानदार रहा। लड़कियों ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भी छात्रों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। पिछले वर्षों का ट्रेंड बताता है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में रिजल्ट जारी किया जाता है।

09:55 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: स्लो हो सकती है रिजल्ट वेबसाइट

रिजल्ट घोषित होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए छात्र धैर्य रखें और बार-बार लॉगिन करने की कोशिश करें।

09:50 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

ICSE और ISC Result 2026 जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। ऑनलाइन जारी मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट बाद में अपने स्कूल से प्राप्त होंगे।

09:45 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: अब नहीं होगी कंपार्टमेंट परीक्षा

CISCE ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी है। अब इसकी जगह री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा दी गई है। जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे उसी वर्ष सुधार परीक्षा दे सकते हैं। छात्र अधिकतम दो विषयों में Improvement Exam दे सकते हैं। यह सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो बेहतर अंक प्राप्त कर उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर चाहते हैं। बोर्ड का यह नया नियम छात्रों को बिना एक साल गंवाए अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका देता है।

09:40 (IST) 30 Apr 2026

ICSE 10th Result 2026 LIVE: results.cisce.org पर जारी होने वाला है आईसीएसई 10वीं रिजल्ट, Direct Link से डाउनलोड करें मार्कशीट, यहां है प्रक्रिया

ICSE 10th Result 2026 results.cisce.org LIVE: आईसीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जारी किया जा रहा है, जिसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया और अन्य सभी जानकारी यहां मिलेगी। ...पूरी जानकारी
09:40 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: कम अंक आने पर क्या है विकल्प

जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे। CISCE छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का अवसर देता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यदि छात्र को लगता है कि उसके अंक उम्मीद से कम हैं, तो वह यह विकल्प चुन सकता है। रीचेक के बाद यदि अंकों में बदलाव होता है, तो अपडेटेड रिजल्ट जारी किया जाता है। बोर्ड की ओर से रीचेक आवेदन की तिथियां रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी की जाएंगी।

09:30 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: पिछले साल कब हुई थी परीक्षाएं

पिछले वर्ष 2025 में ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च तक आयोजित की गई थीं। वहीं ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक चली थीं। CISCE ने दोनों कक्षाओं के परिणाम 30 अप्रैल 2025 को जारी किए थे। इस बार भी रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन छात्र लगातार वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट जारी होते ही स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।

09:25 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छात्र CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर ICSE Result 2026 या ISC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब अपनी यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन दबाएं। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगी, ओरिजिनल स्कूल से मिलेगी।

09:23 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट

आईसीएसई, आईएसई रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जारी किया जाएगा, जिसे चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां मिलेगी।

09:20 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं

ICSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 30 मार्च 2026 तक चली थीं। वहीं ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुईं और 6 अप्रैल 2026 को समाप्त हुईं। परीक्षा देश-विदेश के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सभी परीक्षा केंद्रों पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। CISCE ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया था।

09:15 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: कैसे मिलेगा रिजल्ट

आईसीएसई, आईएसई रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद वेबसाइट पर ICSE Result 2026 और ISC Result 2026 का लिंक एक्टिव होगा। छात्रों को यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और कैप्चा दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा।

09:04 (IST) 30 Apr 2026

results.cisce.org, ICSE ISC Result Date 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट

CISCE आज यानी 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे ICSE कक्षा 10 और ISC कक्षा 12 परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करेगा।