CISCE Result 2026 LIVE LIVE Updates: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) आज ICSE कक्षा 10 और ISC कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker पर भी परिणाम उपलब्ध रहेंगे।

इस वर्ष आईसीएसई कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक चली थीं। ISCE ने पश्चिम एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सभी परीक्षा केंद्रों पर ICSE और ISC 2026 की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

पिछले वर्ष 2025 में CISCE ने 30 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे। उस समय ICSE का कुल पास प्रतिशत 99.09% और ISC का पास प्रतिशत 99.02% दर्ज किया गया था। इसी ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी अप्रैल के अंत में रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं।

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही CISCE की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं।

ICSE/ISC Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं।

स्टेप 2: ICSE Class 10 या ISC Class 12 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4: ‘Show Result’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

आईसीएसई के साथ ही Jansatta.com/education पर अन्य बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जैसे CBSE Board Result 2026, Jharkhand Board Result 2026 की लाइव अपडेट यहां मिलेगी।

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