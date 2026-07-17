ISC Class 12 Improvement Result 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने आईएससी कक्षा 12 इम्प्रूवमेंट रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर अपना अपडेटेड स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजे जारी करने के साथ ही सीआईएससीई ने उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 20 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ISC Class 12 Improvement Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ISC Class 12 Improvement Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना Unique ID, Index Number और Captcha Code दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका अपडेटेड स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

20 जुलाई तक कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए आवेदन

सीआईएससीई ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम के साथ रीचेकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके उत्तरों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो वह सीआईएससीई सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

रीचेकिंग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है। परिषद ने कहा है कि, निर्धारित समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्कूलों के लिए भी जारी किए गए निर्देश

सीआईएससीई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे करियर पोर्टल से संशोधित टैबुलेशन रजिस्टर और उम्मीदवारों के अपडेटेड रिजल्ट रिकॉर्ड डाउनलोड करें। जिन छात्रों के अंक इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बाद बदले हैं, उनके लिए परिषद संशोधित स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और पास सर्टिफिकेट जारी करेगी। स्कूलों को नए दस्तावेज प्राप्त करने से पहले छात्रों के पुराने मार्कशीट और प्रमाणपत्र संबंधित सीआईएससीई क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराने होंगे।

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