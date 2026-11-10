केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 की डेटशीट जारी होने के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स (CISCE) ने भी बोर्ड एग्जाम 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE – क्लास X) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC – क्लास XII) की परीक्षाएं 15 फरवरी 2027 से शुरू होंगी।

शेड्यूल के मुताबिक, ICSE एग्जाम 15 फरवरी से 31 मार्च तक चलेंगे जबकि ISC एग्जाम 9 फरवरी से 8 अप्रैल, 2027 तक होंगे। इस दौरान ICSE एग्जाम 76 सब्जेक्ट के लिए होंगे। वहीं ISC एग्जाम कुल 60 सब्जेक्ट के लिए होंगे।

3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट होंगे शामिल

ICSE और ISC बोर्ड एग्जाम 2027 में कुल 379,980 स्टूडेंट शामिल होंगे। ICSE ईयर 2027 एग्जामिनेशन में 3,106 एफिलिएटेड स्कूलों के 2.70 लाख कैंडिडेट शामिल होंगे, जबकि ISC एग्जामिनेशन में 1,651 स्कूलों के 1.1 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल होंगे।

इस बार एग्जाम के लिए बोर्ड ने किया है बदलाव

यह परीक्षा भारत और विदेशों में 2,835 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें ICSE एग्जाम 2,835 सेंटर्स पर और ISC एग्जाम के 1,477 सेंटर्स होंगे। बता दें कि इस बार CISCE ने ICSE कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम का समय बदल दिया है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाएंगे। जो पेपर सुबह 10:15 बजे शुरू होने वाले हैं, उनके लिए पढ़ने का समय सुबह 10 बजे शुरू होगा। कैंडिडेट्स को सुबह 9:45 बजे तक एग्जाम हॉल में बैठ जाना होगा।

ISC और ICSE 2025 का रिजल्ट कैसा रहा था?

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE (क्लास X) और ISC (क्लास XII) 2026 के मेन एग्जाम का रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 को जारी किया था। 3.6 लाख स्टूडेंट्स इन एग्जाम में बैठे थे जिसमें से कक्षा 10वीं में 99.18 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे जबकि 12वीं में 99.13 स्टूडेंट पास हुए थे। 10वीं में 99.46 प्रतिशत लड़कियां पास हुई थीं और 98.93 फीसदी लड़के पास हुए थे।

एडमिट कार्ड को लेकर क्या है अपडेट?

दोनों परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड कार्ड दिसंबर 2026 के बीच में जारी होंगे। इन परीक्षाओं के लिए जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है वह CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट से सब्जेक्ट के हिसाब से परीक्षा का डिटेल्ड टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं।

The Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) has announced the schedule for the Indian Certificate of Secondary Education (ICSE – Class X) and Indian School Certificate (ISC – Class XII) Year 2027 Examinations.



A total of 379,980 candidates will appear for… pic.twitter.com/ifag8Y8yUe — ANI (@ANI) November 10, 2026

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के पेपर 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगे। डेटशीट का इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था। लास्ट ईयर यानी 2026 की परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर 2025 को डेटशीट जारी हुई थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…